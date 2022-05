Luft Logistics abre NOVOS empregos; veja as funções

A Luft Logistics, anuncia a disponibilidade de oportunidades de emprego para a instituição. Veja, a seguir, quais cargos estão com disponibilidade de vagas, confira os requisitos para a função e como realizar a inscrição.

Luft Logistics anuncia oportunidades de trabalho para o país

Fundada em 1975, a Luft Logistics busca especializar-se na implementação de soluções exclusivas, customizadas e inovadoras nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce. Atualmente a empresa se caracteriza como uma das maiores operadoras logísticas do Brasil.

A empresa é bem avaliada por funcionários e ex-funcionários, que relatam harmonia e organização no local de trabalho, ambiente confortável, climatizado e higienizado. Os salários são compatíveis com o mercado e há ainda a possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o desempenho de cada colaborador.

Recentemente a instituição divulgou oportunidades de trabalho através do site InfoJobs. Confira abaixo quais cargos estão com disponibilidade de vagas e veja a disponibilidade para sua região.

Operador de Armazém – Vaga para PCD (Itajaí – SC);

Operador de Armazém – Vaga para PCD (Itapevi – SP);

Motorista CNH B (Carazinho – RS);

Jovem Aprendiz Administrativo (Rio de Janeiro – RJ);

Motorista CNH D (Contagem – MG);

Assistente Administrativo (Barueri – SP);

Operador de Armazém (Itajaí – SC).

Como se candidatar

A Luft Logistics possui alguns pré-requisitos para as vagas ofertadas, além das qualificações necessárias para cada cargo. Confira no link de participação mais informações acerca das oportunidades disponíveis, os requisitos e qualificações exigidas e como realizar o cadastro do currículo.

