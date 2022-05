mais de 18,1 milhões recebem benefício em maio

Neste mês de maio, mais de 18,1 milhões de brasileiros devem receber o dinheiro do Auxílio Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Cidadania ainda na noite desta terça-feira (17). Os pagamentos da sétima rodada do programa começam oficialmente nesta quarta-feira (18) para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Em relação aos dados divulgados em abril, houve um crescimento no número de usuários do benefício. No último mês, o Ministério da Cidadania revelou que pouco mais de 18,06 milhões de brasileiros estavam dentro da folha de pagamentos. Agora em maio, o número cresceu para 18,1 milhões, ou seja, um crescimento de pouco mais de quatro mil pessoas.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o Ministério da Cidadania não explicou se a fila de espera para entrada no programa foi zerada para este mês de maio. Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mostram que mais de 1 milhão de brasileiros estavam nessa condição no último mês de fevereiro.

Para este mês de maio, o Governo Federal também divulgou a média dos valores dos pagamentos. O Ministério da Cidadania prevê que os repasses atuais terão um valor mediano de R$ 409. Trata-se portanto de um aumento de R$ 6 em relação aos dados médios registrados em abril, quando foi pago uma média de R$ 403 por pessoa.

Valor médio não é valor mínimo. Há uma diferença entre os dois dados. Neste mês de maio, os usuários do Auxílio Brasil seguirão recebendo o mínimo de R$ 400 por pessoa que já valia desde os pagamentos de dezembro do ano passado. Segundo o Ministério da Cidadania, nada foi alterado neste ponto.

Quem pode receber

Outra questão que não foi alterada foi a regra de entrada no programa. Para este mês de maio, o Governo Federal seguiu usando os mesmos parâmetros que já vinha utilizando nos meses anteriores para as seleções dos usuários.

Para fazer parte do Auxílio Brasil, é preciso ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico. O cidadão pode entrar na lista do Governo Federal através da prefeitura da sua cidade. Geralmente, o processo acontece nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Além de ter um perfil no Cadúnico, o cidadão também precisa respeitar os limites exigidos para a renda per capita. É preciso estar em situação de extrema-pobreza. Quem se classifica em situação de pobreza também pode receber, desde que resida com uma gestante ou ao menos um menor de 21 anos.

Além do Auxílio Brasil

Neste mês de maio, os pagamentos do Auxílio Brasil não virão acompanhados dos repasses do vale-gás nacional. O programa que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade a comprar um botijão de 13kg só retorna em junho.

Em regra geral, o vale-gás nacional é pago em um sistema bimestral, ou seja, sempre a cada dois meses. O último repasse do programa foi realizado em abril. Logo, a próxima liberação só deve acontecer em Junho.

Tanto no Auxílio Brasil, como no vale-gás nacional, não há necessidade de realizar nenhum tipo de inscrição direta. Como dito, o Governo realiza a seleção dos nomes através de bases de dados existentes como o Cadúnico ou mesmo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).