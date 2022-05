mais de 3,5 milhões recebem saldo extraordinário nesta quarta, 11

Nesta quarta-feira (11), mais um grupo de trabalhadores recebe a liberação dos valores extraordinários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os saques de até R$ 1 mil podem ser efetuados por pessoas que nasceram no mês de abril. A Caixa Econômica Federal explica que o saldo está na conta dos usuários desde as primeiras horas desta manhã.

Pouco mais de 3,7 milhões de brasileiros fazem parte do grupo que recebem o FGTS extraordinário nesta quarta-feira (11). A maioria deles não precisou realizar nenhum tipo de solicitação da quantia, ou seja, o dinheiro foi depositado na conta de forma automática no sistema do Caixa Tem.

Todavia, existem alguns casos específicos em que a solicitação se faz necessária. Cidadãos que decidiram não receber o FGTS em liberações realizadas em anos anteriores podem não ter a liberação automática em 2022. Para resolver o problema, basta entrar no app do próprio FGTS e solicitar um novo saque.

Ainda nesta semana, mais um grupo de trabalhadores poderá receber o dinheiro do FGTS. De acordo com informações do calendário oficial de repasses, no próximo sábado (14), será a vez dos usuários que nasceram no mês de maio. A lógica de pagamentos é basicamente a mesma, com as liberações acontecendo também na conta do Caixa Tem.

Neste mês, o sistema ainda deve liberar o saldo da conta do FGTS para os trabalhadores formais que nasceram no mês de junho (18 de maio) e também de julho (21 de maio). Quem faz aniversário em agosto (21 de maio) e em setembro (28 de maio) também deve receber o dinheiro do FGTS nas próximas semanas.

Como consultar os valores do FGTS

Qualquer cidadão brasileiro pode consultar possíveis saldos disponíveis para saque em seu nome. Ele não precisa sair de casa para realizar a consulta. Além disso, ele também não precisa esperar até a data programada para o seu pagamento.

Segundo informações da própria Caixa Econômica Federal, basta acessar o novo app do FGTS, que já está disponível para download nos sistemas Android e iOS. Não é preciso pagar nenhum tipo de taxa extra para a instalação.

Logo depois do lançamento da nova versão do app, alguns usuários chegaram a reclamar de possíveis instabilidades no sistema. A Caixa afirma que as pessoas que passam pelos problemas podem entrar em contato com o próprio banco.

De qualquer forma, existem outras maneiras de consultar o valor do FGTS. Basta acessar o site oficial do sistema, que é o fgts.caixa.gov.br. Por lá, também será possível realizar a consulta aos valores disponíveis para cada trabalhador.

Como funciona o saque

Como dito, o saque do FGTS é feito sempre inicialmente em uma conta do Caixa Tem. Caso o cidadão não tenha uma poupança digital, o próprio sistema do banco criará uma para ele automaticamente sem custo adicional.

O limite de saque é de R$ 1 mil. Assim, os cidadãos que possuem mais de R$ 1 mil em saldos, só poderão sacar este valor. Quem tem duas contas, começa a receber os valores contando da mais antiga até a mais nova.