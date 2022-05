Mais de 40% dos reajustes de salário não superam inflação

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 40,8% dos reajustes salariais permaneceram abaixo da inflação no ano. Desse modo, quatro em cada dez reajustes ficaram abaixo da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre os meses de janeiro a abril de 2022.

O levantamento constatou que apenas 8% das negociações salariais conseguiram superar o INPC. Segundo o departamento, a proporção de reajustes salariais que conseguiram ficar iguais à inflação do país foi de 31,6%.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Dieese, os reajustes salariais iguais ou acima da inflação foram mais frequentes no setor comercial, representando 67% das negociações analisadas. No entanto, o departamento informou que os aumentos reais foram mais regulares na indústria (29,4% dos casos) do que no comércio (17,1%). Já o setor de serviços apresentou a maior proporção de reajustes abaixo do INPC (45,1%).

Veja os reajustes salariais por regiões do Brasil

Segundo o levantamento publicado pelo Dieese, nos quatro primeiros meses de 2022 a região Sul foi a que apresentou o maior percentual de reajustes salariais acima da inflação (77%). Já o Sudeste acabou se destacando pelo maior percentual de ganhos acima da inflação (38,7%).

As informações divulgadas pelo Dieese e obtidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência ainda constataram que os piores resultados foram encontrados no Centro-Oeste do país. Nessa região 63,7% dos reajustes analisados ficaram abaixo do INPC, 21% acompanhou a variação da inflação e apenas 15,3% dos reajustes conseguiram ficar acima.

O piso salarial dos trabalhadores

O levantamento mediado pelo Dieese apresenta o piso salarial dos brasileiros a partir de dois indicadores, sendo eles: valor médio e valor mediano. O valor médio corresponde à soma dos valores de todos os pisos, divida pelo número de salários observados. Já o valor mediano equivale ao valor abaixo do qual está a metade dos pisos, analisando os valores em ordem crescente.

Sendo assim, o valor médio dos pisos salariais no ano de 2022 é de R$ 1.414,77; enquanto valor mediano, R$ 1.330,73. O maior valor médio foi encontrado no comércio (R$ 1.481,54) e o menor salário na indústria (R$ 1.380,19). Ao analisar o valor mediano, o setor rural é responsável pelo maior salário (R$ 1.392,80); e a indústria pelo menor (R$ 1.300,00).

De acordo com o levantando, ao analisar os dados a partir de um recorte geográ?co, os maiores pisos salariais médios (R$ 1.536,67) e medianos (R$ 1.490,00) são localizados no Sul do Brasil; enquanto os menores valores podem ser observador no Nordeste (R$ 1.330,10 e R$ 1.253,58, respectivamente).

A inflação medida pelo INPC

O levantamento citado acima compara os reajustes salariais nos primeiros meses de 2022 com a inflação apontada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Esse índice tem como objetivo medir a variação de preços de itens básicos consumidos pela população brasileira com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos.