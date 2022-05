Maneiras de alterar o idioma de exibição no Google Chrome PC/Celular/Tablet

Quer mudar o idioma do Google Chrome para seu idioma nativo ou para o idioma que você fala? O Google Chrome oferece a opção aos usuários de alternar para qualquer idioma que desejarem. Por padrão, o idioma de exibição no Google Chrome é definido como inglês, mas os usuários têm a opção de alterá-lo para o idioma de sua preferência.

O idioma de exibição padrão no Google Chrome pode ser ajustado nas configurações do navegador. Se você não sabe como alterar o idioma de exibição no Google Chrome em um PC com Windows, este artigo o guiará com isso; leia adiante para saber como.

Alterando o idioma no Google Chrome no PC com Windows

Se você deseja alterar o idioma de exibição no Chrome no PC com Windows, siga as etapas abaixo:

Abra o navegador Chrome no seu PC e clique nas três elipses no canto superior direito.

Em seguida, no menu que se abre, clique em Definições.

Aqui, clique no Avançado opção que você encontrará na parte inferior da página.

No Avançado cabeça de seção para Línguas.

Em seguida, clique na seta para baixo que você vê ao lado do idioma atual.

Em seguida, clique nas três elipses ao lado do idioma que você deseja definir como idioma de exibição.

Observação: Se você não vir seu idioma preferido aqui, clique em Adicionar idiomas e, em seguida, adicione seu idioma preferido. Após clicar no Adicionar idiomas botão, procure o idioma que deseja adicionar. Marque a caixa de seleção ao lado do idioma que deseja adicionar e clique em Adicionar botão.

No menu que se abre após clicar nas três elipses, marque a caixa de seleção dizendo Mostrar o Google Chrome nesta linguagem. Além disso, marque a caixa de seleção dizendo Ofereça-se para traduzir páginas nesta língua.

Agora você será solicitado a reiniciar o navegador. Clique no Relançar botão para reiniciar o navegador Google Chrome.

Uma vez feito, você terá alterado com sucesso o idioma de exibição no Chrome no Windows PC.

Alterando o idioma de exibição no Chrome no telefone ou tablet

Se você possui um telefone ou tablet (Android ou iOS) no qual usa o Google Chrome e deseja alterar o idioma, siga as etapas abaixo para fazer isso.

Aberto Google Chrome em seu telefone ou tablet.

Toque nas três elipses no canto superior direito da janela do navegador. No menu que se abre, clique em

Aqui, toque no línguas opção sob o Avançado

Toque no Idioma atual do dispositivo debaixo idioma do Chrome Na lista de idiomas exibida, selecione o idioma que você deseja definir como idioma de exibição no Google Chrome.

Você será solicitado a reiniciar o navegador. Toque no Reinicie o Chrome botão na parte inferior da janela para reiniciar o navegador.

Ao fazer isso, você poderá alterar o idioma de exibição no Google Chrome em seu telefone ou tablet.

Conclusão

Se você está ansioso para mudar o idioma de exibição no Google Chrome em seu PC com Windows ao idioma que você fala ou ao seu idioma nativo, você poderá fazê-lo seguindo as etapas fornecidas neste artigo.

