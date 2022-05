Maneiras de excluir sua conta do Instagram em 2022 (Celular/PC)

O Instagram é um dos principais aplicativos de mídia social para Android ou iOS que oferece vários recursos de compartilhamento de imagens e vídeos. Atualmente, o Instagram possivelmente está investindo milhões de dólares em seu anúncio. Agora, você pode acessar suas contas do Instagram e do Facebook usando um único login. basta dizer uma conta para ambos os aplicativos.

Todos sabemos como o Instagram mudou nossas formas de compartilhamento de memórias. Antes, o Facebook era a única plataforma para compartilhar nossas fotos, vídeos e tudo mais. Mas agora, o Facebook desenvolveu uma plataforma separada para compartilhamento de fotos chamada “Instagram”. O Instagram mudou a maneira como nos mantemos atualizados com amigos, família, escritório, celebridades e rumores.

Mas muitos de nós não querem ficar mais tempo em tal plataforma onde nossos dados privados podem ser compartilhados por você ou por outra pessoa por engano. Então o que fazer? Para isso, temos uma ótima solução para você. Você pode “Excluir sua conta do Instagram temporariamente” ou “Excluir sua conta do Instagram permanentemente”. A escolha é sua!

De qualquer forma, não se preocupe! Nós compartilhamos as duas maneiras de excluir conta do Instagram. Mas antes de chegar ao tópico principal (se você é um novato), queremos apenas esclarecer um pouco sobre o histórico do Instagram e alguns fatos importantes do Instagram e suas políticas que você deve conhecer antes de começar a criar qualquer nova “conta do Instagram”

Fatos do Instagram

Systrom cofundou o Instagram e, mais tarde, o serviço de rede social de compartilhamento de vídeos Instagram com Mike Krieger em San Francisco, Califórnia. O nome “Instagram” vem das palavras “instante” e “telegrama“Mais tarde, em 2012, Mark Zuckerberg comprou oficialmente o Instagram por US$ 1 bilhão.como excluir conta do instagram no iphone

Mais de 40 bilhões de fotos/vídeos foram enviados para o Instagram até agora.

As hashtags mais populares no Instagram são #Love, #Instagood, #Me, #Cute e #Follow

Política de compartilhamento de fotos do Instagram:

O Instagram faz alterações regularmente em suas políticas e termos de uso. Nós recomendamos que você primeiro leia as Políticas de Privacidade deles para ter certeza de que você está postando conteúdo correto e coisas não violentas como P$%N e todas essas coisas.

Passo 1. Primeiro, você precisa fazer login no seu Instagram a partir de qualquer navegador seguro. (Você não pode desativar ou excluir sua conta do aplicativo Instagram)

Passo 2. Depois de logado com sucesso, olhe no canto superior direito da tela, clique ou toque no botão ‘Meu perfil‘ (Siga a captura de tela abaixo)

Etapa 3. Na seção Meu perfil, toque em ‘Editar perfil’. Depois disso, na parte inferior da tela de edição, clique em Desativar minha conta temporariamente.

Você terminou! Você excluiu com sucesso sua conta do Instagram temporariamente. Mas, da próxima vez, se você quiser abrir sua conta, poderá fazer login com seu nome de usuário e senha e ela será aberta sem nenhum problema.

Você é Fed do Instagram? A resposta pode ser sim! é sua escolha excluí-lo PERMANENTEMENTE. Neste segundo método, você aprenderá como excluir permanentemente seu perfil do Instagram.

Passo 1. Primeiro, você precisa abrir este link para “Excluir conta do Instagram“. Então você precisará fazer login na sua conta do Instagram a partir de qualquer navegador. (fazer login apenas pelo navegador da Web)

Passo 2. Após acessar o link acima. Instagram será perguntado ‘Por que você está excluindo sua conta do Instagram?‘, Lá você só precisa selecionar o motivo da exclusão da sua conta do Instagram.

Etapa 3. Digite seu nome de usuário e senha e clique em Excluir minha conta permanentemente.

Embrulhar: Aí está, pessoal. Então é assim que você pode facilmente remover/excluir/desativar sua conta do Instagram de forma permanente e temporária Se você decidiu sair do Instagram para sempre ou por pouco tempo, essas são todas as etapas que você precisa seguir. Espero que você goste deste artigo e se você acha que este tutorial é útil, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos.