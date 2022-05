De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foram lançados programas para controle das cadeias produtivas dos produtos de origem vegetal.

Mapa: diversos programas objetivam o controle das cadeias produtivas dos produtos de origem vegetal

Os controles são aplicados a ações de rastreabilidade e certificação, resíduos e contaminantes, qualidade e combate à fraude, destaca a divulgação oficial.

Os programas visam: qualidade, autenticidade e segurança

A Secretaria de Defesa Agropecuária lançou, nesta terça-feira (10), quatro programas que visam instruir a atuação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em suas ações de controle das cadeias produtivas dos produtos de origem vegetal, buscando a qualidade, autenticidade e segurança dos produtos, conforme informações do próprio Ministério.

Controles, rastreabilidade e certificação

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os controles são aplicados desde a rastreabilidade e certificação, cujas ações são relacionadas ao Programa Nacional de Monitoramento, Rastreabilidade e Certificação (PNMonitor).

Rotina, qualidade e combate à possíveis fraudes

Além disso, os controles passam pelas ações rotineiras, relacionadas ao Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC Vegetal) e ao Programa Nacional de Qualidade de Produtos de Origem Vegetal (PNQualipov), até às ações focadas no combate à fraude, relacionadas ao Programa de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade (PNFRaude).

Entidades públicas e privadas apoiam as ações

Conforme informado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), as ações previstas no âmbito dos programas poderão contar com apoio de entidades públicas e da iniciativa privada, vinculadas à pesquisa e à produção agropecuária.

Além disso, os órgãos aderidos ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sisbi-POV) poderão participar ativamente das ações de fiscalização programadas.

PNCRC Vegetal

O Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal (PNCRC Vegetal) é executado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) desde 2008.

O PNCRC Vegetal objetiva fiscalização e monitoramento

Em 2019, o PNCRC passou a ter caráter fiscalizatório, além de monitoramento dos resíduos de defensivos agrícolas e de contaminantes químicos e biológicos em produtos de origem vegetal, de acordo com a divulgação oficial.

PNCRC Vegetal: de plano à programa

Conforme informado oficialmente, o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal (PNCRC Vegetal), que antes era um Plano, passa agora ser um programa alinhado às diretrizes atuais da Secretaria de Defesa Agropecuária e inserido nos eixos de atuação do Departamento de Produtos de Origem Vegetal (Dipov).