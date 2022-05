Conforme informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os resultados dos programas oficiais para o controle de cadeias produtivas dos produtos de origem vegetal serão divulgados em um período de dois anos.

Programas oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Essa divulgação reunirá informações relacionadas ao número de coletas, quais tipos de produtos foram coletados e quais conformidades e não conformidades detectadas por produto.

Projeto piloto no monitoramento das cadeias do algodão e do feijão

O PNMonitor utilizará as informações geradas pelos outros programas como o PNCRC e o PNQualipov, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Neste momento, como projeto piloto, já estão sendo monitoradas as cadeias do algodão e a do feijão.

MAPA: monitoramento relevante para a economia e para o consumidor

O combate às fraudes ocorre na produção de diversos produtos relevantes na rotina do fluxo de oferta e demanda. Sendo assim, o objetivo é dar continuidade no combate à fraude como já feito com produtos como o azeite de oliva, sucos, vinagres, vinhos e água de coco, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O PNfraude também irá buscar identificar métodos laboratoriais e a sua implementação junto aos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária para atuação em mais produtos.

Análises de riscos e vulnerabilidades

Conforme informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), são exemplos de critérios para execução das atividades os riscos à saúde pública, riscos às relações de consumo e concorrenciais, vulnerabilidade do produto a fraudes, importância do produto na composição da dieta brasileira, entre outros.

Programa abrange diversos produtos

Neste ano, já estão sendo analisados dentro do Programa: sucos integrais; concentrados, reconstituídos ou adoçados de laranja, limão, maçã, pêssego, morango, maracujá, água de coco e uva; néctares de laranja, limão, maçã, pêssego, morango, maracujá e uva; vinagre de fruta e de vinho; vinhos; azeite de oliva e farinha de mandioca.

Ciclo de dois: redução da clandestinidade é um dos objetivos do Programa PNFraude

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) explica que o PNFraude tem como meta o ciclo de dois anos para execução e divulgação das ações realizadas.

Qualidade nos produtos de origem vegetal

Ao final de cada ciclo, espera-se ter redução da clandestinidade de estabelecimentos produtores de produtos de origem vegetal, destaca a divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizada na data desta publicação.

Acompanhe as plataformas oficiais do Governo Federal para que saiba quais são as políticas públicas vigentes para diversas situações econômicas e sociais.