Marinha abre dois novos concursos na área da saúde com salários de até R$ 9 mil

A Marinha do Brasil, por meio do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), divulgou a abertura de dois novos concursos para preenchimento de vagas no Corpo de Saúde da Marinha.

As oportunidades são para profissionais com diploma de nível superior das áreas de odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição.

Os salários podem chegar a R$ 9 mil.

Vagas e salários concurso Corpo de Saúde da Marinha

As vagas para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Cirurgião Dentista são destinadas para o preenchimento dos seguintes cargos:

Dentística – 1 vaga;

Odontopediatria – 1 vaga;

Patologia Bucal e Estomatologia – 1 vaga;

Periodontia – 1 vaga;

Já o concurso que visa preencher as vagas do Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde oferece vagas para os seguintes cargos:

Enfermagem – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Fisioterapia – 1 vaga;

Nutrição – 1 vaga;

Os candidatos aprovados no concurso, independente do cargo, passarão pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Durante o período de realização do curso, em média 31 semanas, o Guarda-Marinha receberá remuneração de R$ 9.070,60 , sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Além da remuneração mensal, o Guarda-Marinha ainda tem a disposição alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrições para concurso Corpo de Saúde da Marinha

Os interessados em concorrer a uma das vagas para o Corpo de Saúde da Marinha têm entre os dias 11 e 24 de julho de 2022 para realizar a inscrição.

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site da Marinha do Brasil.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140 para ambos os editais.

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição é entre os dias 11 e 18 de julho. Tem direito a isenção de taxa os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e os doadores voluntários de medula óssea.

Requisitos para vagas do Corpo de Saúde da Marinha

Para ingressar no Corpo de Saúde da Marinha, os candidatos precisam atender alguns requisitos importantes, como:

Ser brasileiro nato;

Possuir até 35 anos na data da inscrição;

Estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino) e com a Justiça Eleitoral;

Possuir idoneidade moral, a ser apurada por intermédio de averiguação da vida pregressa do candidato, por meio da Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Apresentar escolaridade exigida para o cumprimento do cargo;

Entre outros requisitos que constam em edital.

Etapas do concurso Corpo de Saúde da Marinha

Os candidatos que desejam integrar o Corpo de Saúde da Marinha passarão pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionais;

Redação;

Eventos Complementares (EVC) constituídos de:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Avaliação Psicológica (AP);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH);

Verificação de Documentos (VD);

Prova de Títulos (PT).

A data para aplicação da prova objetiva e redação será no dia 25 de setembro de 2022. A data prevista para divulgação do resultado final do concurso é dia 02 de março de 2023.

O curso deverá ter início em 29/05/2023.

Clique aqui para ter acesso ao edital completo do Corpo de Saúde da Marinha- Quadro de Cirurgião Dentista e clique aqui para ter acesso ao edital completo do Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde.

Outros concursos para Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil está com outros três concursos abertos no momento. As vagas se destinam ao Corpo Auxiliar da Marinha (ambos os sexos), o Corpo de Engenheiros da Marinha (ambos os sexos) e Capelães Navais do Corpo Auxiliar da Marinha (apenas sexo masculino).

Ao todo são 45 vagas de nível superior em 13 áreas diferentes, incluindo comunicação social, informática, direito, pedagogia e psicologia.