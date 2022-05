Massa de ar polar derruba temperaturas em AL; Marinha emite alerta de mau tempo

A Marinha do Brasil emitiu alerta de mau tempo para esta segunda (16) e terça-feira (17) para o estado de Alagoas. Há previsão de pancadas isoladas de chuvas fracas e temperaturas instáveis. A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo. Em todo o país, a previsão…

A Marinha do Brasil emitiu alerta de mau tempo para esta segunda (16) e terça-feira (17) para o estado de Alagoas. Há previsão de pancadas isoladas de chuvas fracas e temperaturas instáveis. A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Em todo o país, a previsão é de uma semana de frio atípico para o mês de maio, com possibilidade de geada nos estados do Sul, no sul e oeste paulista, em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais.

Ao longo da semana, os termômetros devem ficar abaixo de 10°C em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Belo Horizonte (veja abaixo a previsão completa paras as capitais).

Nos estados do Norte, Rio Branco, Porto Velho e Palmas podem registrar temperaturas abaixo de 20°C. Já as capitais do Nordeste não terão muitas surpresas: Salvador deve ter mínima de 22°C ao longo da semana.

Maceió pode registrar temperaturas de 21 graus, na próxima quarta (18). Nos demais dias da semana, as temperaturas devem variar entre 22, 23 graus.

Geada em vários estados

Há previsão de geada em várias áreas entre os dias 19 e 22 de maio (quinta a domingo). A geada ocorre quando é formada uma camada de gelo nas superfícies por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada.