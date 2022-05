Mazzini tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Mazzini, instituição de prestação de serviços terceirizados, divulgou vagas de emprego para diversas regiões brasileiras. Para fazer parte da equipe de colaboradores, é necessário cumprir as exigências especificadas pela empresa. Abaixo, confira os cargos e regiões com disponibilidade.

Mazzini divulga oportunidades de emprego para o país

Com mais de 35 anos de mercado, a Mazzini é especializada na prestação de serviços terceirizados, trade marketing, mão de obra temporária, facilities e unidades de atendimento.

Prestando serviços com excelência e qualidade, o grupo está em busca de profissionais capacitados que estejam dispostos a crescer dentro da empresa. Assim, por meio da plataforma InfoJobs, anunciou vagas disponíveis para candidatura. Veja a seguir:

Promotor de Vendas Externas (Guanambi);

Vendedor Externo com Carro (São Paulo);

Repositor Roteiro (Santo André);

Auxiliar Administrativo (Salvador);

Frentista (Rio de Janeiro);

Técnico em Segurança do Trabalho (São Paulo);

Assistente de Qualidade (São Paulo);

Operador de Loja (São Paulo);

Operador de Roçadeira (Cajamar);

Analista de Projetos Solares (Osasco);

Mecânico de Refrigeração (Jundiaí);

Frentista Vendedor (Osasco);

Repositor de Mercadorias (Sorocaba);

Promotor (Teresina);

Supervisor de Merchandising (São Paulo);

Degustadora (São Luiz);

Analista de Eficiência Energética (Osasco).

Veja também: ATMA abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Como realizar a candidatura

As vagas de trabalho anunciadas pela Mazzini possuem tempo limite para se candidatar. É importante se atentar às especificações e qualificações para os cargos e funções antes de realizar inscrição. Acesse o link de participação para verificar as funções com disponibilidade de vagas e cadastrar o currículo.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.