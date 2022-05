Mazzini tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Mazzini, grupo voltado para os serviços de recrutamento e demais necessidades administrativas de empresas, traz empregos novos ao redor do país. O grupo busca por profissionais para cumprir os atributos das vagas. Para concretizar sua inscrição, verifique os dados sobre os cargos e suas vagas a seguir.

Mazzini tem vagas de emprego pelo país

O Grupo Mazzini foi fundado no início dos anos 80 no estado de São Paulo, e desde então, se tornou referência nos quesitos de recrutamento e seleção de colaboradores em empresas, além de fornecer serviços para mão de obra em caráter temporário e demais serviços terceirizados.

A respeito das vagas, a empresa está ofertando novas oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino médio a formação técnica e superior nos campos de Enfermagem, Segurança do Trabalho, Farmácia e áreas afins.

A seguir, estão listados as vagas e os locais de lotação:

Técnico de Enfermagem (SP);

Encarregado de Prevenção (SP);

Consultor (SP);

Balconista (SP);

Estagiário (SP);

Operador de Máquina (SP);

Farmacêutico (SP);

Confeiteiro (SP);

Oficial de Cozinha (SP);

Auxiliar de Expedição (SP);

Torneiro – Repuxador (SP);

Líder de Loja (SP);

Eletricista/Montador (SP);

Pizzaiolo (SP).

Como se candidatar às vagas

Aos candidatos interessados em uma das vagas ofertada pela Mazzini, os candidatos devem verificar as condições exigidas para as vagas de seu interesse e realizar a sua inscrição no link de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e confira os processos seletivos de recrutamento de diversas empresas em primeira mão.