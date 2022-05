O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) formou uma câmara técnica de pesquisa para acompanhar o vírus varíola dos macacos.

MCTI: vigilância científica para acompanhar o vírus varíola dos macacos

Especialistas brasileiros no assunto estão em vigilância científica sobre casos que ocorrem em outros países; até o momento não há registros no Brasil, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) através de divulgação oficial.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) informa que constituiu, em caráter consultivo, na última quinta-feira (19), uma Câmara Técnica Temporária de pesquisa denominada CâmaraPox MCTI, no âmbito da RedeVírus MCTI, para acompanhar os desdobramentos científicos sobre o vírus monkeypox, conhecido como “varíola dos macacos’.

Casos registrados no Reino Unido, Portugal, Espanha e Estados Unidos

De acordo com a divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a medida de vigilância científica, por meio da consulta aos especialistas, faz-se necessária diante dos casos de infecção registrados no Reino Unido, Portugal, Espanha e Estados Unidos em maio de 2022. Importante registar que, até o momento, não há registros de casos de varíola dos macacos no Brasil, enfatiza a divulgação oficial.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a medida segue a mesma ideia da formação da RedeVírus MCTI, comitê de especialistas instituído em fevereiro de 2020, antes mesmo de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia do coronavírus.

RedeVírus MCTI

O comitê de especialistas presta assessoramento técnico-científico à pasta sobre as estratégias e necessidades na área de ciência, tecnologia e inovação necessárias na área de saúde, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Integram o grupo, até o momento, sete especialistas brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Feevale.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) ressalta que os pesquisadores produziram dois informes técnicos sobre a doença, envolvendo as principais formas de contágio e as informações disponíveis sobre os casos registrados em outros países. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) destaca que a RedeVírus MCTI está atenta e, por meio da CâmaraPox MCTI, está acompanhando a literatura em relação a estes casos.

Sintomas da doença “varíola dos macacos”

De acordo com informações do Instituto Butantan, os sintomas iniciais da varíola dos macacos incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Acesse a página informativa oficial do Instituto Butantan e obtenha mais informações sobre a doença.