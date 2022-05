MEC apresenta aplicativos voltados para estudantes

O Ministério da Educação (MEC) apresentou nessa quinta-feira (12) novos aplicativos voltados para estudantes durante a feira Bett Brasil. A pasta fez o pré-lançamento do aplicativo SouTec, que visa estimular estudantes brasileiros a escolherem um curso técnico de acordo com cada perfil de interesse.

Conforme a pasta, a ferramenta apresentará questões para que os estudantes respondam para a avaliação de suas preferências relacionadas a atividades de trabalho. Ao final, o aplicativo vai gerar um relatório completo sobre o perfil vocacional.

“Essa demanda surgiu da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica [SETEC] do Ministério da Educação, que identificou a necessidade de os alunos brasileiros conhecerem os cursos profissionalizantes oferecidos pela rede federal de ensino. A ferramenta também pode ser utilizada por profissionais que desejam se reposicionar na carreira profissional, contribuindo para estimular a aprendizagem ao longo da vida”, explica o MEC.

Como o objetivo é direcionar os alunos para os cursos técnicos, o aplicativo é voltado para cerca de 12 milhões de estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano).

Jornada do Estudante

No evento, o MEC apresentou ainda o aplicativo Jornada do Estudante. O aplicativo tem como objetivo unificar informações da trajetória dos estudantes. Desse modo, ele poderão consultar os seus registros educacionais e documentos pertinentes à sua trajetória, desde o primeiro ingresso em estabelecimento de ensino, público ou privado, até o nível superior.

Além disso, o Jornada do Estudante será também um meio de comunicação para que os usuários recebam as novidades do governo federal voltadas à educação.

De acordo com a pasta, o lançamento de ambos os aplicativos deve ser feito ainda no primeiro semestre deste ano. A pasta vai disponibilizar as ferramentas gratuitamente na loja do gov.br.

Com informações da Agência Brasil.

