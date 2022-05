Medicat USB versão mais recente v21.12

Conecte a unidade USB no seu PC e inicie o aplicativo Ventoy no seu PC.

No aplicativo Ventoy, defina o tipo de partição para

Ao fazer isso, o drive será compatível com o Ventoy, e você poderá seguir em frente.

no seu PC pressionando o botão

partição e, em seguida, no menu de contexto que se abre, clique em

clique com o botão direito em seu

No

e clique no

Em seguida, vá para o local onde você salvou o

Medicar

Arquivo. Clique com o botão direito do mouse no

Medicar

arquivo e, em seguida, no menu que se abre, clique em

7-Zip

e depois clique em

Extrair arquivos.