Você tem medo de ser mal interpretado? Sente-se angustiado em algumas conversas, pois crê que a outra pessoa pode entender alguma coisa de uma forma errônea?

Bem, essa sua preocupação mostra o quanto você leva em consideração como a sua mensagem chega ao outro. E, por conta disso, fizemos este guia com sugestões que podem lhe ajudar a se expressar melhor. Acompanhe.

Medo de ser mal interpretado: Como se expressar melhor?

O medo de ser mal interpretado pode ser resolvido de uma forma: aprendendo a se expressar melhor.

A seguir você verá algumas ações que podem lhe ajudar nesse objetivo tão importante:

1. Fique atento às suas emoções e sentimentos

Você costuma prestar atenção nas suas emoções e sentimentos, ou simplesmente sente o que sente e nem se dá conta disso? Pense um pouco sobre esse assunto.

Isso porque quando sabemos quais são os gatilhos emocionais envolvidos na conversa, conseguimos colocar a nossa inteligência emocional em prática. Como consequência disso, acabamos controlando melhor as nossas ações, impedindo que as emoções “comandem” o que fazemos.

2. Pense antes de falar

Analise as palavras que você deseja falar, antes mesmo de enunciá-las. Muitas pessoas têm o costume de falar qualquer coisa que vem à mente, sem nenhum tipo de filtro.

Embora uma conversa informal não solicite um preparo prévio intenso, ainda assim devemos pensar nas palavras que usamos, pois nunca sabemos exatamente o que o termo pode significar para a outra pessoa. Fique atento a isso.

3. Pratique a empatia de forma constante

A empatia também deve ser praticada de forma constante. Sempre que estiver com o seu interlocutor e o medo de ser mal interpretado surgir, pense se fosse você no lugar do outro. Analise qual discurso seria mais alinhado ao que você acredita ser agradável e discurse a partir disso.

Ao mesmo tempo, lembre-se de partir da premissa de não dizer/agredir o outro com palavras, pois você não gostaria que fizessem isso com você, não é mesmo? 😉

4. Saiba quem é o seu interlocutor

Você deve saber exatamente quem é o seu interlocutor, caso não queira ser mal interpretado. Isso significa que o seu público-alvo deve ser bem analisado, visando entregar um discurso coerente com a realidade da pessoa que lhe ouve.

Caso contrário, você pode acabar usando gírias e jargões que não se alinham ao seu interlocutor, provocando estranhamento, má interpretação, e assim por diante.

Portanto, se quer realmente se expressar melhor, foque em saber qual é o estilo e a linguagem adotada pela pessoa que lhe ouve.

5. Questione a pessoa sobre o que você falou

Para finalizar, você pode vencer o medo de ser mal interpretado a partir do momento em que questiona a pessoa sobre o que você falou. Pergunte algumas coisas chaves da conversa, fazendo com que ela fale sobre o que ouviu e sobre o ponto de vista dela.

Assim você poderá verificar se ela realmente entendeu o que você quis dizer, e as chances de haver má interpretação diminuem.

Boas conversas para você!