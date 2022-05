Mega-Sena acumulada em R$ 120 milhões; veja como apostar

Todas as esperanças no sorteio 2485 se foram quando ninguém conseguiu levar a bolada para casa, porém ainda tem chance de um prêmio maior. Afinal, o sorteio da Mega-Sena acumulou para, aproximadamente, o valor de 120 milhões de reais.

Sendo assim, você tem chance de conquistar esse dinheiro facilmente realizando suas apostas até o horário do sorteio.

Saiba um pouco mais sobre a Mega-Sena e como apostar nela

Assim como todos já sonharam em ganhar na loteria, também conhecem a famosa Mega-Sena. Afinal de contas, ela é a mais conhecida por ser a maior modalidade das loterias brasileiras.

Sua popularidade vem graças a quantidade de prêmios em dinheiro que paga a quem acertar os números sorteados. Dessa forma, esse concurso é o que mais paga o prêmio máximo para os apostadores.

Em compensação, é muito difícil de ganhar um prêmio secundário na Mega-Sena. Pois, é a modalidade da Loterias Caixa, que mais acumula o dinheiro dos sorteios. Afinal de contas, ninguém acerta todos os números.

Além disso, a Mega-Sena é famosa também por ofertar outras maneiras de ganhar o prêmio máximo. Por exemplo, a Mega da Virada que é um evento único, que acontece sempre no dia 31 de dezembro. Geralmente, nessa modalidade específica, o prêmio é exorbitante e tem outro fator especial: não acumula.

Como dito anteriormente, em todo sorteio, se ninguém conquistar o prêmio máximo, o valor sempre acumulará para o próximo. Com exceção, de concursos especiais, como a Mega da Virada, que já citamos anteriormente.

Quais dias acontece o sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios acontecem duas vezes na semana, às quartas e aos sábados. Dessa maneira, são duas chances semanais que qualquer apostador tem de faturar milhões de reais.

Além disso, você pode acompanhar o sorteio de duas maneiras. Em primeiro lugar, saiba que o horário é o mesmo, ou seja, a partir das 8 da noite.

E você pode assistir pela televisão. A transmissão ocorre no canal Rede TV! Ou por canais virtuais, seja sites ou até mesmo em redes sociais, como YouTube, onde você pode acompanhar a transmissão ao vivo. Para isso, basta entrar no canal das Loterias Caixa e ver o serviço de transmissão ao vivo.

Resultado do concurso 2485

No dia 28 de maio, sábado, aconteceu o concurso 2485 da Mega-Sena. Como já sabe, o prêmio acumulou. Consequentemente, provém de uma grande sequência de acúmulos de prêmios há alguns concursos consecutivos. Pois, que ninguém ainda acertou todos os 6 números.

Dessa vez, para um próximo sorteio, que irá acontecer nessa quarta, o valor do prêmio será de R$ 120 milhões. Então, saiba que os os números sorteados do concurso 2485 foram:

05 – 12 – 32 – 38 – 47 – 60

Como jogar e apostar na Mega-Sena?

Apostar na Mega-Sena é muito simples e com apenas 6 números, você pode realizar o seu jogo como quiser. Aliás, saiba que as apostas podem ser feitas todos os dias, porém as datas de sorteio só são apenas quartas e sábados.

Então, para participar de determinado sorteio, como, por exemplo, o 2485, é necessário que você faça a compra do seu bilhete até quarta-feira ao meio-dia.

Sendo assim, este você pode comprar em qualquer casa lotérica. Assim como, também é válido comprar pela internet. No entanto, para adquiri-lo de forma online é necessário pagar uma taxa mínima de 30 reais em bilhetes. Enquanto na casa lotérica não existe um valor mínimo.

O jogo consiste em realizar uma aposta de 6 números, que devem ser selecionados em um volante com 60 opções disponíveis. Essa é a aposta mínima, pois apenas seis números vão ser sorteados.

No entanto, caso queira aumentar a sua aposta para aumentar as chances de ganhar, é necessário gastar um pouco mais, para selecionar novos números. O limite máximo de números para apostar são 15. No entanto, o valor da cartela com o máximo de seleções pode chegar na casa dos milhares.

Participe de bolões

Gostou da ideia, mas não quer passar um sufoco grande ao gastar com um bilhete de loteria? Então, chegou a hora de apostar e participar de bolões lotéricos.

Os bolões são reconhecidos pela própria loteria. Portanto, são as melhores opções para pessoas que estejam com muito desejo de ganhar o prêmio milionário. Há várias maneiras de realizar essa modalidade.

Por exemplo, a mais famosa é juntar pessoas próximas como familiares, amigos ou até mesmo, colegas de trabalho. Além disso, a própria Caixa também oferece a modalidade nas casas lotéricas. Dessa forma, quando for apostar, basta falar com a caixa no momento da compra.