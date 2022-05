Melhor franquia para quem tem pouco dinheiro: veja como iniciar

Veja neste artigo, qual a melhor franquia para quem tem pouco dinheiro mas que quer começar a empreender e obter muito retorno.

Por que franquias são boas opções de negócios?

As franquias são excelentes opções para quem deseja investir em um negócio próprio, mas tem medo de não saber como lidar com as adversidades que podem surgir.

Muitos empreendedores arriscam-se a abrir um negócio do qual não tem conhecimento e nem estrutura para adversidades. Assim, na primeira crise, acabam por fechar. O índice de empresas que não chegam aos 2 anos de abertura é muito alto, principalmente entre os microempreendedores.

As franquias oferecem a oportunidade de investimento em um ramo já conhecido e estruturado, com os riscos diminuídos e a trajetória de sucesso já percorrida e compartilhada.

O que tenho direito como franqueado?

Todo franqueado tem acesso a fornecedores, clientes e know-how do negócio. Ou seja, toda a expertise do franqueador deve ser compartilhada com o franqueado.

Com todas essas informações, fica muito mais fácil de se alcançar sucesso empreendendo através de uma rede de franquias.

Existem franquias baratas para quem não tem muito dinheiro?

Sim, existe. Para quem quer empreender, a franquia pode ser uma boa opção.

Vamos apresentar nesse artigo, algumas opções para quem não tem muito dinheiro para investir:

Limpeza com Zelo

Rede de franquias especializada em limpezas e conservação de residências. Assim, o grupo é especialista em limpeza residencial, proporcionando às diaristas serem empreendedoras e suas próprias chefes por meio do MEI.

Investimento inicial: R$8 mil;

Faturamento médio: não informado;

Retorno médio: 12 meses.

Paper Pão

Essa franquia oferece um serviço de mídia alternativa para lojistas de uma determinada região.

Dessa forma, basicamente coloca propagandas dessas empresas em embalagens de pão (produto consumido diariamente).

Assim, o franqueado tem apenas a missão de captar as duas pontas de clientes: os interessados em divulgar suas marcas e as padarias que utilizam essas embalagens. Sendo assim, o restante é por conta da rede.

O modelo possibilita ao franqueado trabalhar em home based e ser apenas MEI, para fins de tributação.

Investimento inicial: R$4.500;

Faturamento médio mensal: R$8 mil a 15 mil;

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses.

Encontre sua Viagem

Essa é uma franquia que realiza vendas de pacotes, hospedagens e passagens para viagens nacionais e internacionais. Assim, possui parcerias com os maiores players do mercado de turismo mundial, além de um suporte de ponta para auxiliar na captação e vendas para novos clientes. Além disso, o cliente pode optar pelo modelo home office ou com loja física.

Investimento inicial: R$ 12 mil;

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil;

Retorno sobre investimento: de 3 a 24 meses.

Achei no Pão

Franquia destinada à publicidade feita em sacos de pão personalizados. O público-alvo são marcas locais, captadas para anunciar nas embalagens que são entregues às panificadoras parceiras. Assim, o franqueado tem que prospectar o cliente interessado em anunciar, estabelecer contato e gerenciar os pedidos.

Por fim, não há necessidade de ponto físico, podendo ser totalmente home based.

Investimento inicial: R$ 5 mil;

Faturamento médio mensal: R$ 3 mil;

Retorno sobre investimento: de 2 a 4 meses.

Brasil Nutri Shop

Empresa presente entre as líderes de mercado no segmento de suplementação alimentar e produtos fitness da América Latina.

A saber, o modelo de negócio é totalmente online e o franqueado não precisa de sede física para operar, pois recebe o site para comercializar os produtos.

Assim, o foco do franqueado é a divulgação e prospecção de novos clientes.

Investimento inicial: R$ 11 mil;

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Retorno sobre investimento: de 12 a 24 meses.

Cappta: Programa Empreendedor

Essa franquia oferece o serviço de prospecção de clientes para lojistas, soluções de pagamentos Cappta e administração da carteira de clientes.

O cliente Cappta pode oferecer um parcelamento mais longo (até 12x) e receber à vista.

Não é necessário loja física.

Investimento inicial: R$ 199;

Além disso, o seu faturamento médio mensal é de R$ 5 mil;

Por fim, o retorno sobre investimento: de 1 a 2 meses.

Entre as franquias baratas do ramo da beleza, temos a Mazze, que oferece uma marca de bijuterias comercializada exclusivamente pela internet.

Dentre os produtos, é possível contar com anéis, brincos, colares, acessórios femininos, masculinos e infantis.

A marca oferece 3 modalidades de franquia.

Primeiramente o investimento inicial: R$ 9 mil;

Em segundo lugar, o faturamento médio mensal: R$ 5 mil;

Além disso, há o retorno sobre investimento: de 8 a 16 meses.

Por fim, com diversas opções a partir de R$ 199 já é totalmente possível investir no seu próprio negócio. Agora é só escolher e começar a trabalhar.