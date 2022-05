Melhores fones de ouvido profissionais para DJ e TWS do OneOdio 2022

A música ajuda milhões a seguir em frente na vida, e um bom par de fones de ouvido faz a diferença. Comprei fones de ouvido sem fio há alguns meses e isso agregou valor à minha qualidade de vida. Você encontrará centenas de produtos de áudio na loja de compras online e não é fácil tomar a decisão final. Podemos aliviar o fardo apresentando os produtos OneOdio Studio, DJ e TWS. Deixe-me mostrar por que você deve considerar os produtos de áudio OneOdio como seu próximo acessório de música principal.

Por que você deve escolher o OneOdio em 2022?

Temos centenas de fabricantes de equipamentos de áudio domésticos e de escritório no mercado. Você tem muitas empresas de renome oferecendo pares caros e imbatíveis de equipamentos de áudio para os consumidores. Claro, OneOdio parece ser uma marca desconhecida, mas eles têm produtos atraentes para todos gostarem. Existem algumas razões pelas quais o OneOdio está na minha lista.

A empresa trabalhou na produção de som e melhorou a assinatura sonora. Você não se sentirá excluído porque está adquirindo um fone de ouvido que rivaliza com produtos de marcas de renome. Ninguém deve comprometer a qualidade de construção. O fabricante chinês trabalhou na qualidade de construção e usou material de qualidade decente para a construção. O fabricante acertou em cheio na relação preço/valor. Você está pagando US$ 26 por fones de ouvido para DJ que rivalizam com US$ 200 por fones de ouvido de marca. Produtos eletrônicos podem parar de funcionar sem aviso prévio. Todos os produtos OneOdio são cobertos por 24 meses ou dois anos de garantia.

Nenhuma empresa de marca está oferecendo um período de garantia estendido nos dias de hoje. No entanto, o selo de garantia OneOdio de 24 meses garante a compra.

OneOdio PRO10-IN (Valor)

O fabricante projetou o DJ PRO10-IN para produção de áudio e fins de estúdio. No entanto, estou recomendando o produto ao consumidor médio porque prefiro fones de ouvido em vez de fones de ouvido. Eu uso um fone de ouvido todos os dias e os drivers de 50 mm produzem uma qualidade de som imersiva.

Produza qualidade

A construção robusta dá-lhe confiança ao viajar ao ar livre e oferece o máximo conforto. A unidade ocupa pouco espaço na bolsa, pois você pode dobrá-la. A almofada acolchoada é construída com material macio de alta qualidade e acalma seus ouvidos.

Qualidade de áudio

Eu me gabava da assinatura sonora porque o PRO10-IN é um produto com certificação HI-RES. A saída de alta qualidade produz um som imersivo para os amantes da música e produtores. Você pode ouvir as ondas sonoras de até 20 kHz e possui drivers de unidade de alto-falante de 50 milímetros. O fabricante usou ímãs de neodímio para a melhor saída.

Fones de ouvido para DJ

Você pode ouvir a música de um lado girando os fones de ouvido. A faixa de cabeça auto-ajustável e flexível oferece uma posição estilo DJ para monitorar o áudio e a experiência de audição sem fadiga.

O fabricante projetou a unidade para ser livre de adaptadores. O comprimento do cabo se estende por 9,8 pés e você obtém um plugue de 6,35 mm e um plugue de 3,5 mm na caixa. Os cabos são destacáveis ​​e ouvem música em qualquer condição.

Dispositivos suportados

OneOdio é um fone de ouvido multifuncional projetado para um consumidor médio e profissionais de DJ. Você tem um plugue destacável dedicado de 6,35 mm e um plugue de 3,5 mm na caixa. Ouça ou produza música nos sistemas operacionais iOS, Android, Windows, macOS e Linux.

O PRO10-IN é um produto com boa relação custo-benefício, pois possui recursos premium na faixa de preço de Rs.1999. Além disso, você obtém 24 meses de garantia na unidade e nunca precisa se preocupar com os fones de ouvido com defeito.

Link de compra do OneOdio PRO10-IN

OneOdio F2 TWS – Melhor TWS abaixo de $ 50

O mundo adora fones de ouvido True Wireless e todo mundo quer ter um bom aparelho. O TWS é caro, e é por isso que muitas marcas querem entrar no segmento. OneOdio F2 coloca peso nos caros produtos TWS e os desafia em muitos aspectos. Deixe-me compartilhar os recursos essenciais do F2 e ajuda você a se decidir.

Qualidade de áudio

O alto-falante magnético de neodímio de 10 mm produz um som imersivo e separa os médios, altos e baixos. Os amantes da música apreciarão as batidas e batidas devido aos drivers de 10 mm. Os ímãs controlam o áudio de 20 kHz a 20 kHz suavemente. Eles não vão soar como $ 200 TWS, mas os alto-falantes soam incríveis. Os amantes do baixo vão gostar da separação do som.

Tecnologia de bateria

Ninguém gosta de carregar os fones de ouvido ou fones de ouvido sem fio duas vezes ao dia. O modelo F2 tem uma grande capacidade de bateria, e os amantes da música podem ouvir músicas o dia inteiro. Após nossos testes, o A bateria de 800mAh dura 72 horas com o casee os fones de ouvido duram 14 horas testados em 50% do volume.

Microfone integrado

Você pode fazer chamadas, receber chamadas e começar a conversar com o TWS. Os dois microfones embutidos auxiliam na remoção do ruído de fundo e a tecnologia CVC 8.0 reduz os ruídos o máximo possível.

O TWS possui tecnologia BT 5.0 e seu dispositivo com classificação de proteção IPX5. Você está recebendo muitos recursos na faixa de preço de Rs.1999. O F2 tem dois anos de garantia, e isso deve tranquilizar o investimento.

Link de melhor compra OneOdio F2 TWS

VPN com 90% de DESCONTO O software VPN mascara o endereço IP do seu dispositivo, criptografa seus dados e os encaminha através de redes seguras para servidores em outros estados ou países. Ele oculta sua identidade online para que você possa navegar na Internet anonimamente. Nós sempre recomendo que você baixe o iTopVPN e economize 20% com o código iTechHacks20.

O PRO-50 tem um lugar especial para DJs profissionais e produtores musicais. Os criadores de conteúdo vão adorar os fones de ouvido, e listei os pontos dignos de nota sobre por que o investimento extra faz sentido.

Qualidade de áudio

Os poderosos drivers de 50 mm oferecem reprodução de som precisa para os audiófilos. Você tem uma porta de 6,35 mm e uma porta de 3,5 mm e conecta os fones de ouvido com máquinas iOS, Android, Windows, macOS e Linux. Você não precisa de um adaptador ou conversor para criar música no aplicativo Garageband da Apple. O áudio HI-RES é adequado para criadores de conteúdo e DJs profissionais.

Produza qualidade

Os audiófilos levam muito tempo para criar a música e ajustar as batidas. A qualidade de construção decide o conforto geral para uso prolongado, e o OneOdio fez um bom trabalho aqui. Os fones de ouvido têm protetores de ouvido com proteína de memória, e a empresa trouxe o material da Alemanha. O fabricante usou couro macio para a construção da faixa de cabeça.

O fabricante trouxe materiais de alta qualidade para a construção e utilizou equipamentos de áudio de alta qualidade para certificação HI-RES. O número de recursos nos fones de ouvido PRO-50 DJ faz valer a pena tentar por profissionais.

Link de melhor compra OneOdio Pro-50

Resultado final

OneOdio é baseado na Chinae é aí que todos os produtos são fabricados e exportados para outros países. Os produtos OneOdio são atraentes e são valiosos para produtos de dinheiro. Os consumidores estão obtendo muitos recursos pelo menor preço, e a concorrência nem chega perto. O PRO10-IN é minha escolha para produção de conteúdo, ouvir música e transportar de um lugar para outro. Deixe-nos saber o que você pensa sobre OneOdio na seção de comentários abaixo.

COMENTÁRIOS RELACIONADOS: