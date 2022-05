Antes de tudo, você sabia que as franquias são as melhores opções de investimento que existem no mercado? Dessa forma, você já começa com a marca reconhecida, marketing, negócio aprovado no mercado e muito mais. Por isso, hoje, vamos dar dicas das melhores franquias para quem quer investir acima de R$ 200 mil.

Quais são as melhores franquias para investir acima de R$ 200 mil?

Primeiramente, se você precisa de algumas dicas para iniciar bem e fazer um bom negócio, então veio ao lugar certo! Preparamos boas indicações nessa lista! Aproveite esse artigo para conhecer mais sobre cada modelo de empresa e verificar se o projeto se encaixa em seu perfil. Confira.

Bar do Urso

O Bar do Urso surgiu em 1996, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, produzindo o chopp e a cerveja artesanal Colorado. As cervejas artesanais estão cada vez mais incrementadas com a adição de água, lúpulo, malte, rapadura, café, mandioca, castanha do Pará, frutas e muitos outros ingredientes brasileiros. Por isso, muitos deles até receberam premiações pelo mundo.

Além da comercialização de chopp e cerveja artesanais, o Bar do Urso ainda produz petiscos de bar e conta com uma coleção completa de produtos da marca. Assim, os itens podem servir como presentes ou lembranças.

O Bar do Urso oferece a opção de negócio a partir de containers ou em um local físico. Para os franqueados é uma opção de investimento seguro, com atividades inovadoras e um programa de desenvolvimento e suporte oferecido pela franqueadora.

Além disso, uma informação interessante e bem divertida: o lema do Bar do urso é: “Desiberne conosco!”

Investimento mínimo é a partir de R$ 200 mil;

Promessa de retorno do investimento de 24 a 36 meses;

Faturamento médio mensal de R$ 70 mil.

Number One Chicken

A franquia está presente em 200 unidades no Brasil e 4 unidades em Portugal. Oferece produtos à base de frango, através do modelo Dark Kitchen, ou seja, 100% delivery.

É um modelo de negócio enxuto e inovador, com uma operação simplificada, que tem baixo custo de investimento, além de precisar somente de 3 pessoas para atender a unidade franqueada.

Investimento mínimo é a partir de R$ 200 mil;

Promessa de retorno do investimento: 9 a 16 meses;

Faturamento médio mensal de R$ 150 mil.

Beautyline

A franquia de beleza atua com lojas próprias há mais de 8 anos, tendo como prioridade trazer ao consumidor: credibilidade, produtos de qualidade e grande visibilidade no mercado de cosméticos e perfumaria.

A franquia envolve várias empresas tradicionais na área de cosméticos como: Loreal, Loreal Profissional, Vult, Dove, Rexona, Seda, Always, Gillete, Oral B, Pantene, Koleston, Wella, Axe, Lux, Maybelline, Amend, Niely, Yamá, Skala, Risqué, Impala, Colorama, Imédia, Fructis, Kerastase, Garnier, Elseve, Johnson & Johnson, Dolce e Gabanna, Ferrari, Lancôme, Calvin Klein, Victoria Secrets, Pacco Rabane entre outras.

Além disso, revende para pessoas físicas e possui linhas específicas para profissionais.

A prioridade da franquia é, dessa forma, oferecer atenção e bom atendimento juntamente com produtos de qualidade e conhecidos no mercado.

Investimento mínimo a partir de R$ 155 mil;

Promessa de retorno do investimento de 18 a 24 meses;

O faturamento médio mensal, porém, não foi informado.

Compre Certo

A franquia Compre Certo oferece serviços de farmácia e drogaria para seus franqueados. São 25 colaboradores que atuam na franquia, auxiliando o franqueado na gestão, áreas estratégicas e operacionais oferecendo um atendimento de excelência, além de ideias e soluções totalmente inovadoras.

Assim, a Compre Certo está presente em 91 unidades distribuídas em 60 cidades de 13 estados brasileiros.

A franquia tem como missão agregar valores a todos os clientes e demais envolvidos para que possam prosperar no setor de farmácias.

Os valores que a franquia preserva são ética, respeito, saúde, coerência, prosperidade, conhecimento, transparência e valorização do ser humano.

Investimento mínimo a partir de R$ 242 mil;

A promessa de retorno do investimento é de 36 meses;

Faturamento médio mensal de R$ 130 mil.

Boali

A franquia Boali é focada em oferecer uma alimentação saudável para seu público, transformando os hábitos alimentares das pessoas e fazendo o bem por meio da comida.

Boali significa “boa” e “alimentação”, sinônimo de alimentação saudável, gostosa, prática e acessível. O cardápio conta com ingredientes nobres e de qualidade e os pratos são feitos com a intenção de atender a todos. Assim, a marca se considera democrática, abrangente e plural.

Tem como lema: “Gente de verdade, fazendo COMIDA DE VERDADE e com um propósito de verdade.”

Primeiramente, saiba que o investimento mínimo a partir de R$ 220 mil;

Por outro lado, a promessa de retorno do investimento de 12 a 36 meses;

Além disso, o faturamento médio mensal não informado.

Por fim, essas são algumas opções para quem quer começar a investir em franquias com valor acima de R$ 200 mil!

São excelentes franquias e escolhemos apresentar de forma a atingir diversos segmentos, pois dá uma ideia do quão vantajoso é investir em franquias.