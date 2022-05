Menor vítima de atentado é acusado de roubo a joalheria; crime pode ser queima de arquivo

O delegado Leonam Pinheiro, titular da Delegacia de Roubos da Capital (DERC), confirmou que o adolescente, vítima de tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira (23) é um dos envolvidos no assalto à joalheria no Edifício Breda, no Centro de Maceió, ocorrido na última sexta-feira (20). Ao Alagoas 24 Horas, o delegado informou que trabalha…

O delegado Leonam Pinheiro, titular da Delegacia de Roubos da Capital (DERC), confirmou que o adolescente, vítima de tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira (23) é um dos envolvidos no assalto à joalheria no Edifício Breda, no Centro de Maceió, ocorrido na última sexta-feira (20).

Ao Alagoas 24 Horas, o delegado informou que trabalha com a hipótese de que o atentado sofrido pelo adolescente, na Praça Padre Cícero, no Vergel, tem relação com o assalto à joalheria. Após o crime no estabelecimento comercial, o adolescente se apresentou à DERC, onde foi interrogado por Leonam Pinheiro. Por ser menor de idade, foi liberado em seguida.

ATENTADO

O menor foi surpreendido nessa segunda-feira, nas imediações da Praça Padre Cícero, no bairro do Vergel do Lago, na região da orla lagunar de Maceió.

Ele foi atingido por disparos de arma de fogo por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta.

BOLETIM MÉDICO

O Hospital Geral do Estado (HGE) informa que o paciente L. F. S., de 17 anos, está internado na Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e seu quadro de saúde é considerado grave. Ele chegou nesta segunda-feira (23), às 21h24, com múltiplos ferimentos causados por arma de fogo. A procedência é do bairro Ponta Grossa, em Maceió.