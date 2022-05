É muito importante que o empreendedor na era digital direcione a sua gestão de forma holística e estratégica, considerando todos os fatores que impactam o resultado de uma marca no mercado atual.

Mercado atual: gestão holística e estratégica

O fluxo de compras de uma empresa no mercado atual é inconstante, ao passo que o comportamento de compra do cliente não é estático. Por isso, diversos fatores impactam os resultados de uma empresa e direcionam o resultado de uma marca em longo prazo.

É primordial que o empreendedor faça um planejamento estratégico quando da sua entrada no mercado. Dessa forma, poderá definir sua cultura e direcionar seus valores empresariais.

É fundamental estudar os fatores externos

As estratégias na gestão permitem que uma empresa analise o mercado e entenda o cenário atual para que possa lidar da melhor forma possível com a volatilidade dos fatores externos.

A economia, por exemplo, é um cenário importante que deve ser considerado, visto que a instabilidade econômica altera diretamente o poder aquisitivo do cliente final. Por isso, para que uma marca obtenha sucesso é necessário direcionar o seu fluxo interno de maneira que possa adaptar os projetos em andamento.

Marketing, vendas e valor da marca

O estudo do mercado auxilia a empresa no que tange a administração interna; já que é possível valorizar a sua marca e amparar as ações de marketing digital de forma holística. Por isso, é primordial que a empresa analise o mercado e invista em tecnologia, considerando que um sistema de gestão permite que a empresa analise o mercado e obtenha indicadores confiáveis e em tempo real.

Gestão de pessoas e métricas em tempo real

Além disso, a customização permitida pelo sistema ERP integrado é um fator fundamental para a gestão interna, já que torna possível elaborar campanhas motivacionais e direcionar a gestão de pessoas.

Por isso, a gestão atual deve ser holística para que a empresa cresça de maneira escalável e orgânica. Sendo assim, o empreendedor precisa considerar a visão de sua empresa para direcionar a sua gestão desde a sua entrada no mercado.

Fatores tecnológicos e a antecipação de demandas

Uma vez que pode não haver tempo hábil de reaver o interesse do cliente pela marca, caso a empresa gere alguma insatisfação. Dessa forma, somente a atuação através de antecipação de demandas pode direcionar uma marca no mercado atual de maneira resiliente e objetiva.

Portanto, os estudos mercadológicos e os investimentos em fatores tecnológicos são primordiais para uma marca, independentemente do seu porte ou segmento de atuação.