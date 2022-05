Microlins abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A Microlins, especialista em cursos profissionalizantes, está com novas oportunidades de trabalho pelo Brasil. Para se candidatar é necessário possuir todas as exigências mínimas da função e residir nas cidades onde há oferta de vagas. Acompanhe os cargos e veja mais informações.

Microlins anuncia oportunidades de trabalho

A Microlins, criada no ano de 1991, no estado de São Paulo, está entre as maiores empresas que oferecem cursos profissionalizantes no país. Em busca de profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia, estão sendo disponibilizadas novas posições de trabalho em várias cidades brasileiras.

Segundo algumas informações consultadas através do InfoJobs, a companhia possui as seguintes posições:

Vendedores Setor de Atendimento – Taboão da Serra;

Vendedores – São Caetano do Sul;

Telemarketing – São Paulo;

Professores de Cursos Profissionalizante – Guarulhos;

Professores de Cursos Livres – Guarulhos;

Professores de Gestão Empresarial – Guarulhos;

Coordenadores Pedagógicos – Guarulhos;

Professores de Informática e Profissionalizantes – São Paulo;

Estagiário em Recursos Humanos – Rio Claro;

Operadores de Telemarketing – São Paulo;

Auxiliares Administrativos – Nova Iguaçu;

Gerentes Comerciais – Taboão da Serra;

Estagiários em Áreas Comerciais – São Roque;

Auxiliares de Escritório – Taboão da Serra;

Professores de Informática e Gestão Empresarial – Várzea Paulista;

Gerente Comercial Treinamento Profissionalizantes – São Roque;

Consultores Comerciais Educacionais – Curitiba;

Auxiliares de Atendimento – Curitiba.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo na companhia Microlins, os profissionais devem atentar-se às exigências da vaga que pretendem exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todos os requisitos. As inscrições estão sendo feitas de maneira online, por meio da página de inscrição.

