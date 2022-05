Ministério da Justiça anuncia inscrições para vagas de estágio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a abertura de um novo processo seletivo que visa a a formação de cadastro reserva de estagiários de diversas áreas. Por meio da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) e com o apoio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o órgão publicou o edital que prevê as inscrições entre 30 de maio e 13 de junho.

São elegíveis estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de graduação em Relações Internacionais e Direito (presencial ou a distância – EAD), reconhecidos pelo Ministério da Educação. Os candidatos não podem ter sido demitidos a bem do serviço público e devem estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (sexo masculino).

Os aprovados no processo seletivo que forem convocados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 787,98 mensais para carga horária de 20 horas semanais (quatro horas diárias) e R$ 1.125,69 mensais para carga horária de 30 horas semanais (seis horas diárias). Além disso, eles receberão vale transporte de R$ 10,00 por dia.

É importante mencionar que as vagas são exclusivas para pessoas residentes em Brasília (DF) e região do entorno, uma vez que as atividades de estágio serão realizadas nas dependências do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, localizado na capital federal.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 30 de maio a 13 de junho no endereço https://portal.ciee.org.br/para-voce/processos-seletivos-especiais/orgaos-publicos/. O processo seletivo será dividido em três etapas, sendo: inscrição e cadastramento do currículo de caráter eliminatório; análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista e/ou avaliação de habilidades de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a lista de classificação provisória será publicada no dia 20 de junho, enquanto o prazo para recurso contra a lista de classificação provisória será recebido até 27 do mesmo mês.