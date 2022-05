Com o tema “O Poder dos Museus”, a Semana Nacional de Museus celebra 20 anos com atividades pelo país, de acordo com divulgação oficial do Ministério do Turismo realizada na data desta publicação, 18 de maio de 2022.

Ministério do Turismo: semana nacional de museus terá diversos eventos

Ao todo, são 2.587 eventos programados em 877 museus de 26 estados brasileiros, destaca o Ministério do Turismo. Um dos principais eventos artísticos e culturais do país, a Semana Nacional de Museus celebra a sua 20ª edição repleta de atividades como shows, teatros e exposições, que refletem a importância libertadora destes espaços.

Tema: o poder dos museus

De acordo com o Ministério do Turismo, sob o tema “O Poder dos Museus”, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, apoia a realização de 2.587 eventos e 877 museus de 26 estados, como no Museu Imperial (RJ) e no da Inconfidência (MG). O número de participantes é maior do que o registrado na última edição, quando foram realizados 1.700 eventos em 660 museus.

Diversas atividades culturais

Além de shows, teatros e exposições, a Semana Nacional de Museus promoverá até o próximo domingo (22.05) seminários, sessões de cinema, visitas mediadas, debates, workshops, festivais e lançamentos de livros nos principais espaços do país. Entre os eventos está a exposição “Brasil decolonial – outras histórias” que será realizada nesta quinta-feira (19) no Museu Histórico Nacional.

A mostra apresenta um conjunto de 17 intervenções textuais e artísticas sobre temas e objetos relativos à diáspora africana na história do Brasil, destaca o Ministério do Turismo.

Museu da Inconfidência

O Museu da Inconfidência, em Minas Gerais, também realiza atividades para celebrar a semana. Nos dias 20 e 21, o espaço oferecerá palestra sobre o sítio arqueológico Sambaquis e explanação a gestores de instituições parceiras e público em geral sobre os protocolos e procedimentos de solicitações e parcerias junto ao Iphan, informa o Ministério do Turismo.

Além disso, será lançado o livro “Uma aventura na Terra dos Sambaquieiros, os primeiros habitantes de Niterói”, obra gratuita destinada ao público infanto-juvenil que objetiva apresentar a região oceânica de Niterói.

Conforme informa o Ministério do Turismo, os visitantes ainda poderão conferir oficinas de dança do carimbó e de audiodescrição: uma experiência inclusiva com artefatos e apetrechos relacionados à pesca artesanal. A programação consolidada da Semana Nacional de Museus (por estado e por cidade) está disponível no site oficial do Ministério do Turismo.

Sobre o dia internacional

Há 45 anos, a escolha do tema para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio, é proposta anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).

De acordo com o Ministério do Turismo, nessa data, o evento convida os museus, os profissionais e comunidades museais a criar, a imaginar e a compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.