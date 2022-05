Ministro da Educação participa do Fórum Mundial de Educação em Londres

O ministro da Educação, Victor Godoy, iniciou neste domingo, dia 22 de maio, a sua participação no Fórum Mundial da Educação 2022, em Londres, no Reino Unido. Esse foi o primeiro dia de compromissos do representante do MEC (Ministério da Educação) no evento.

Durante esse domingo Godoy participou de reuniões, sendo uma delas com o ministro Roberto Doring, encarregado de negócios da Embaixada brasileira em Londres.

O Fórum Mundial de Educação tem como objetivo promover a discussão sobre o futuro da educação. Desse modo, o encontro vai abordar temáticas para a melhoria da educação mundial, especialmente com a utilização da tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Em suas redes sociais, o ministro ressaltou a importância do evento, principalmente pelo atual momento de retomada plena das aulas presenciais nas escolas. Nesse sentido, Godoy afirma:

“A participação da comitiva brasileira aqui no Fórum Mundial de Educação ocorre em um momento simbólico para a educação brasileira: no ano em que houve o retorno à presencialidade das atividades escolares da educação básica e no mês em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançará a Política Nacional de Recuperação das Aprendizagens. Essa é uma política que atua em todos os eixos do modelo de recuperação apresentado pelo Banco Mundial e que já tem diversas iniciativas concretas implantadas e outras em implantação. Essas políticas visarão não só uma aceleração das aprendizagens perdidas durante a pandemia, mas uma vertente importantíssima da inovação e da tecnologia para toda a educação brasileira”.

O Fórum Mundial de Educação conta com programação durante toda essa semana. Desse modo, haverá atividades como debates e palestras até a próxima sexta-feira, dia 27 de maio.

