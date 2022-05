Modelez Internacional abre vagas de estágio remunerado; veja cargos

A Mondelez Internacional, multinacional líder na fabricação de snacks, abre vagas de estágio remunerado. Não existem limitações de cursos tão pouco idade para participar do programa, basta atender aos requisitos mínimos colocados pela companhia. Veja mais informações e áreas disponíveis para candidatura.

Mondelez Internacional tem oportunidades de estágio

Criada no Brasil no ano de 1993, a Mondelez é líder na fabricação de chocolates, e agora está disponibilizando vagas para seu programa de estágio. Serão disponibilizadas mais de vinte oportunidades, sendo que 80% delas serão exclusivas para a diversidade.

Os candidatos poderão optar pela área que melhor se encaixar em seu perfil, dentre elas: Qualidade, Finanças, Supply Chain, Vendas, Manufatura, Marketing, Customer Service e Engenharia.

Acompanhe os requisitos necessários para efetuar sua candidatura:

Estar matriculado em uma instituição de ensino superior (cursos EAD também se encaixam no programa);

Formação a partir de Julho de 2024;

Disponibilidade para estagiar durante seis horas diárias;

Residir em São Paulo, Curitiba ou Recife.

As inscrições estão sendo feitas de maneira virtual, e podem se candidatar profissionais que atenderem aos requisitos até o dia 23 de Maio.

Além da bolsa auxílio, a empresa oferece diversos benefícios, que incluem: plano médico, plano odontológico, reembolso parcial na compra de medicamentos, seguro de vida, vale refeição, refeitório, vale transporte, lojinha com desconto nos produtos, bolsa auxílio extra no final de ano e auxílio home office dependendo do formato da vaga.

Veja também: Nestlé abre NOVAS vagas de emprego para todo o país

Como se registrar

Para ocupar uma das vagas disponíveis no Programa de Estágio da empresa Mondelez Internacional, os interessados deverão acessar a página de inscrição e se candidatar de forma online, preenchendo atentamente todos os campos obrigatórios da ficha cadastral.

Quer saber mais informações sobre os empregos da semana? Acompanhe todos os dias as divulgações do Notícias Concursos e confira processos de seleção e recrutamento em primeira mão.