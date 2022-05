Monotonia na rotina de trabalho: Riscos para o bem-estar

A monotonia na rotina de trabalho pode acarretar uma série de consequências para o bem-estar do indivíduo. No começo pode parecer que não, mas se o indivíduo já não gosta do que faz, a tendência é que a saúde mental venha a ficar abalada em algum momento.

Conhecer essas consequências e fatores é imprescindível para fazer uma autoanálise e prevenir que questões emocionais intensas apareçam. Por conta disso, fizemos este breve guia com considerações importantes. Esperamos lhe ajudar na sua autoanálise. Acompanhe!

Como a monotonia na rotina de trabalho pode provocar efeitos no bem-estar

A monotonia na rotina de trabalho pode aparecer a qualquer momento. Mesmo quando somos “apaixonados” pelo que fazemos, essa monotonia pode estar relacionada a uma série de atividades pouco agradáveis.

No entanto, isso é bastante natural. O perigo está na recorrência dessa monotonia. Por isso, trouxemos algumas considerações importantes sobre isso para que você possa refletir conosco. Veja:

1. Falta de motivação

Quando a monotonia na rotina de trabalho é recorrente e aparece praticamente todos os dias, a falta de motivação começa a “dar as caras”. A pessoa tende a se sentir menos motivada para concluir as suas tarefas, sentindo um “peso” por ter que cumprir algo sem propósito e sem benefícios.

2. Falta de perspectiva com relação ao futuro

O futuro também passa a ser mais uma “dor” do que uma esperança. Isso porque a monotonia na rotina de trabalho pode fazer com que o sujeito enxergue o futuro como algo vazio e sem propósito.

Afinal, se ele estará cumprindo as mesmas tarefas lá na frente, como poderá se sentir focado e motivado? Como poderá imaginar um futuro mais promissor? Pois é!

3. Autoestima abalada

Uma pessoa que sente que o seu trabalho não é algo bom e, ainda, é algo monótono e chato, pode acabar tendo a sua autoestima abalada. Ela passa a se ver como uma pessoa inferior, incapaz de ter um emprego “dos sonhos” e que promova algo positivo para ela.

Isso tende a ficar ainda pior quando os colegas e amigos apresentam uma versão contrária: aquela da realização, dos sonhos alcançados, etc. Aos poucos, esse indivíduo pode começar a se isolar por conta disso.

4. Baixa produtividade e redução de ganhos

A produtividade também começa a decair quando há monotonia na rotina de trabalho. Se o indivíduo não se sente instigado em ir adiante, desenvolvendo as suas atividades diárias, como poderá encontrar energia física e mental para aumentar a produtividade? Como conseguirá manter um índice de ganhos acima da média? Parece impossível, não é mesmo?

5. Saúde mental, como um todo, fragilizada

A saúde mental, de forma geral, pode começar a ficar fragilizada. Se todos os pontos acima passam a marcar presença na rotina da pessoa, ela poderá se sentir deprimida, ansiosa e estressada com o trabalho.

Dessa forma, à medida que o tempo passa, essas questões emocionais podem começar a ficar cada vez mais intensas, prejudicando a saúde do sujeito de uma forma global.

Cuide da sua saúde. Organize a sua rotina e trabalhe em prol dos seus sonhos. Não desista quando a monotonia aparecer – ela faz parte, mas pode ser vencida.