Motorista é atingido por pedra na cabeça durante tentativa de assalto; vídeo

Um motorista foi ferido na cabeça após seu veículo ser atingido por uma pedrada quando transitava entre as cidades de São Miguel dos Campos e Campo Alegre, na noite desta quarta (4). A vítima trabalha com automação industrial e afirma não ter sido a primeira vítima com o mesmo modus operandi.

A ação estaria sendo orquestrada por assaltantes, que atiram pedras contra os veículos, obrigando os motoristas a parar e, então, serem assaltados. A pedra atingiu o para-brisa e feriu o condutor, que precisou receber atendimento médico.

A abordagem ocorreu nas imediações da Usina Porto Rico. A vítima, no entanto, não soube informar de onde veio a pedra. A reportagem do Alagoas 24 horas tenta contato com a polícia militar para obter informações sobre o policiamento na região.