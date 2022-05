MoUSO Core Worker Process (mousocoreworker.exe)

O seu dispositivo alguma vez ligou automaticamente, mesmo estando no modo de suspensão? Bem, é devido ao MoUSO Core Worker Process. É um processo central do Windows que funciona em segundo plano. Mas muitos usuários relataram que esse processo consome muita RAM e CPU. Continue lendo este post para saber tudo sobre o MoUSO Core Worker Process e como removê-lo.

O que é o MoUSO Core Worker Process? É seguro remover mousocoreworker.exe?

MoUSO Core Worker Process, ou seja mousecoreworker.exe é o processo do Windows que mantém o sistema protegido contra ameaças cada vez maiores. Esse processo funciona silenciosamente em segundo plano sempre que você verifica ou tenta instalar uma atualização do Windows. Ele pode ligar seu dispositivo automaticamente se verificar algum problema ao baixar ou instalar uma atualização.

O MoUSOCoreWorker.exe é um malware?

O Windows usa principalmente esse processo para gerenciar sessões de atualização. Ele também mantém o Windows protegido contra malware e vírus durante o download de uma atualização. Esse processo do Windows funciona em segundo plano e não afeta outros aplicativos e programas.

No entanto, às vezes, esse processo pode causar alto uso de CPU e RAM devido a outros. Isso ocorre principalmente devido ao download ou instalação pendente de atualizações do Windows, erros desconhecidos nos serviços de atualização do Windows e softwares maliciosos. Você pode verificar quanta memória esse processo consome usando o Gerenciador de Tarefas.

Desabilitar MoUSOCoreWorker.exe no Windows

Como é um utilitário oficial da Microsoft, é recomendável removê-lo. Removê-lo do seu PC pode causar problemas de atualização. No entanto, se o processo causar alto uso de disco em seu dispositivo, você poderá desativá-lo. Mas você estará fazendo isso por sua conta e risco. Certifique-se de fazer backup de seus dados caso algo dê errado. Abaixo mencionadas são algumas etapas para ajudá-lo a desabilitar o processo MoUSO Core Worker:

Usando o Registry Rditor

Você pode usar o editor de registro para desabilitar o Processo de trabalho principal do MoUSO. Aqui está como você pode fazer isso:

Imprensa Tecla Windows + R para abrir o Correr caixa de diálogo.

para abrir o caixa de diálogo. Digite o seguinte e aperte Entrar. regedit

Colocou o Dados de valor como 1 e pressione OK para salvar as alterações.

Agora feche o editor de registro e reinicie seu dispositivo. Agora você desativou o processo de trabalho principal.

Usando o Gerenciador de Tarefas

Aqui está como você pode fazer isso:

Clique em Começar e procure Gerenciador de tarefas .

e procure . Role para baixo e procure Processo de trabalho principal do MoUSO .

. Se o processo consumir mais memória do que o normal, clique em Finalizar tarefa no fundo.

Conclusão

Isso foi tudo sobre o MoUSO Core Worker Process (mousocoreworker.exe) e como você pode desativá-lo. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, por favor, deixe um comentário abaixo.

