Mulher é morta pelo próprio marido a golpes de faca no interior de Alagoas

Uma mulher de 31 anos, identificada como Patrícia dos Santos Farias, morreu no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, após ser esfaqueada no Povoado Santa Cruz, zona rural de Traipu. Informações de testemunhas dão fala que a mulher havia ido se encontrar com amigas para beber e que seu marido foi até o local…

Reprodução

Uma mulher de 31 anos, identificada como Patrícia dos Santos Farias, morreu no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, após ser esfaqueada no Povoado Santa Cruz, zona rural de Traipu.

Informações de testemunhas dão fala que a mulher havia ido se encontrar com amigas para beber e que seu marido foi até o local onde estavam, matando-a com golpes de arma branca.

A mulher foi atingida na barriga e no pescoço e apesar de ter recebido socorro médico, não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu.

O corpo de Patrícia será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca, onde será realizado exame de necropsia e posteriormente liberado para sepultamento.