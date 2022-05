Mulher trans é encontrada morta com sinais de tortura em Maceió

Uma mulher trans foi encontrada sem vida na manhã deste domingo (22) próximo ao Memorial à República, na Avenida da Paz, em Maceió. De acordo com o Centro de Acolhimento Ezequias Rocha Rego, a jovem foi identificada como Larah Skalwalker, de 26 anos. É da entidade a informação de que a vítima, que era natural…

Uma mulher trans foi encontrada sem vida na manhã deste domingo (22) próximo ao Memorial à República, na Avenida da Paz, em Maceió. De acordo com o Centro de Acolhimento Ezequias Rocha Rego, a jovem foi identificada como Larah Skalwalker, de 26 anos.

É da entidade a informação de que a vítima, que era natural de Maceió, teria sido estuprada, torturada e morta por enforcamento. O corpo foi desovado na praia. Não há qualquer informação sobre a autoria do crime. Larah entra para as estatísticas do Movimento LGBTQIA+ como a sétima vítima do ano neste primeiro semestre.

Foram acionados Polícia Militar, perícia e IML, que providenciou a remoção dos corpos. O crime deve ser investigado pela polícia judiciária.