não consegui reunir os documentos. O que fazer?

Termina oficialmente nesta terça-feira (31), o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Segundo as informações oficiais, os cidadãos que ainda não enviaram os documentos, precisam realizar o procedimento até o final do dia de hoje. Caso contrário, ele terá que pagar uma multa que pode chegar até a 20% do imposto devido.

Neste momento, alguns cidadãos estão correndo para conseguir entregar tudo dentro do prazo. Nesse sentido, é possível que alguns deles não consigam reunir toda a documentação exigida. O que fazer diante desta situação? Segundo dicas de especialistas, o primeiro passo é enviar a declaração, mesmo com a falta de um ou mais documentos.

Os especialistas explicam que o indivíduo que envia a declaração do Imposto de Renda tem a possibilidade de retificar informações depois. Dessa forma, mesmo que alguns documentos necessários não tenham sido enviados, será possível enviá-los depois do dia 31 normalmente, sem a necessidade de pagamento de multa.

O mesmo não se pode dizer dos cidadãos que deixam de enviar a declaração por causa da falta de alguma documentação. Neste caso, ele não poderá corrigir nenhum dado depois do prazo, pois ele não enviou nenhum documento para ser corrigido. Neste caso, ele terá que pagar a multa já mencionada que pode corresponder até a 20% do imposto devido.

A mesma dica, aliás, vale também para os cidadãos que não estão totalmente seguros sobre os dados que estão dispostos. Mesmo que alguma informação esteja errada, a dica é enviar tudo antes do prazo e realizar as possíveis alterações depois, através do documento retificador disponível no mesmo app da Receita Federal.

Ajuda gratuita

O processo de envio da declaração do Imposto de Renda não costuma ser dos mais simples. Na maioria dos casos, o cidadão tem que dar conta de uma série de documentos e declarações. Assim, muitos indivíduos preferem acionar a ajuda de um contador.

Para quem não tem dinheiro para contratar um profissional da contabilidade, uma dica é buscar ajuda gratuita. Basicamente, todas as unidades da federação contam com projetos que ajudam gratuitamente no processo da declaração do Imposto de Renda.

Para quem mora em cidades médias ou grandes, uma dica é entrar em contato com universidades. Normalmente, cursos de contabilidade oferecem serviços gratuitos de ajuda no processo de declaração do Imposto de Renda.

Lembre-se que o prazo está chegando ao fim. Dessa forma, é necessário entrar em contato com a universidade o quanto antes. Em alguns cursos, por exemplo, os alunos pedem doações de um quilo de alimento não perecível como pagamento.

Para quem mora em cidades menores, uma dica é procurar a prefeitura local. Algumas gestões municipais ajudam no processo de declaração do Imposto de Renda, também de forma gratuita. Neste caso, também é importante entrar em contato o quanto antes.

A restituição do Imposto de Renda

Nesta terça-feira (31), a Receita Federal iniciou o processo de restituição da declaração do Imposto de Renda. O primeiro lote está sendo liberado para idosos e também para profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério. Ao longo do ano, mais quatro lotes serão liberados.