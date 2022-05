não há prazo para o fim da fila de espera

A fila de espera para entrada no Auxílio Brasil atingiu a marca de 1,3 milhão de pessoas ainda no último mês de março deste ano. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) nesta semana. Segundo o Governo Federal, não há um prazo para que a lista de espera acabe.

Na prática, não há nenhuma lei que obriga o Governo Federal a pagar o Auxílio Brasil para todas as pessoas que estão na fila de espera. Dessa forma, é impossível estipular um prazo para o fim da lista. Todo o procedimento depende, exclusivamente, da quantidade de vagas disponíveis para a entrada no projeto social todos os meses.

No último mês de janeiro, o Ministério da Cidadania anunciou que conseguiu zerar a fila de espera para entrada no Auxílio Brasil. O Governo conseguiu inserir todas as pessoas que esperavam por uma vaga no programa social. Dados da própria pasta apontam que mais de 3,5 milhões de brasileiros entraram na folha de pagamentos do benefício entre o final de 2021 e o início de 2022.

No entanto, a prática não seguiu pelos meses seguintes. Dados divulgados pela CNM mostram que a fila de espera para entrada no Auxílio Brasil voltou a crescer em um mesmo nível visto nos pagamentos do antigo Bolsa Família em 2021. Os números, aliás, seguem em crescimento. Mais de 300 mil brasileiros entraram na lista entre os meses de fevereiro e março.

Uma fila de espera se forma quando o número de indivíduos que cumprem todas as exigências de entrada em um benefício é maior que o número de vagas disponíveis. Como o Governo Federal não pode aumentar o espaço no orçamento disponível para o projeto, a lista começa a crescer.

Quem está lista, entrará quando?

Como dito, o Governo Federal não tem obrigação de zerar a fila de espera para entrada no Auxílio Brasil. Dessa forma, é impossível cravar uma data para a entrada dos usuários que estão nesta situação neste momento.

Seja como for, o cidadão que se encaixa em todas as regras de entrada no programa, não precisa se preocupar com nenhuma nova inscrição. Todos os meses, o Ministério da Cidadania realiza novas inserções de usuários.

Entre os meses de abril e maio, por exemplo, o Governo Federal aumentou em mais de 56 mil o número de usuários do Auxílio Brasil. O aumento não foi suficiente para zerar a fila de espera, mas foi uma boa notícia para os novos beneficiários.

Auxílio Brasil

Nesta sexta-feira (27), o Governo Federal conclui os pagamentos desta semana do Auxílio Brasil. Durante os últimos cinco dias, mais cinco grupos receberam o dinheiro da sétima rodada de repasses do programa social.

Na próxima semana, o Planalto deverá concluir as liberações para os usuários. De acordo com as informações oficiais, estima-se que pouco mais de 18,1 milhões de brasileiros estejam aptos ao recebimento do benefício.

Para fazer parte do Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico. Além disso, ele também precisa ter uma renda per capita que varia entre R$ 0 e R$ 210. As regras seguem valendo neste mês de maio.