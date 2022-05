Não saquei o PIS/Pasep de 2019, como solicitar?

Desde o dia 31 de março, os trabalhadores que não sacaram o abono salarial PIS/Pasep do ano-base 2019 podem solicitar os valores novamente. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 320 mil cidadãos não retiraram o benefício.

Para verificar se tem direito ao abono, o trabalhador pode consultar as informações por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS, e pela central de atendimento Alô Trabalhador, no telefone 158.

Verificando essas informações, basta ir até uma unidade regional do Ministério do Trabalho e Previdência mais próxima para solicitar o benefício. Lembrando que é necessário ter em mãos um documento oficial com foto.

Outra opção, é enviar o pedido de reemissão pela Superintendência Regional do Trabalho, através de uma mensagem de e-mail para o endereço trabalho.uf@economia.gov.br, substituindo as letras “uf” pela sigla do estado onde mora.

Após o envio do recurso, caso seja aprovado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, poderá ser sacado até o dia 29 de dezembro de 2022. Todavia, caso passe do prazo, só terá acesso aos valores na próxima liberação do PIS/Pasep, em 2023.

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep ano-base 2019?

O benefício pode ser concedido ao trabalhador que:

Tenha cadastro ativo no PIS/Pasep há, no mínimo, 5 anos;

há, no mínimo, 5 anos; Tenha recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Tenha trabalhado, em 2019, para alguma Pessoa Jurídica por pelo menos, 30 dias;

Tenha os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Quem tem direito ao Abono salarial PIS/Pasep 2022?

A princípio, ao considerar que os pagamentos serão de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa estar inscrito no abono salarial PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

Ademais, o trabalhador ainda precisa ter atuado com carteira assinada para pessoa jurídica durante, ao menos, 30 dias e ter as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como saber se tenho direito ao abono salarial PIS/Pasep?

Antes de mais nada, é importante lembrar que o procedimento de consulta ao recebimento do abono salarial é bem simples.

Para o PIS, basta acessar o aplicativo Caixa Trabalhador, o site da Caixa ou o telefone de atendimento do banco (0800 726 0207).

Por outro lado, no caso do PASEP, a consulta deverá ser feita pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades); e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).