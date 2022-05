Nestlé abre NOVAS vagas de emprego para todo o país

A Nestlé, uma das maiores indústrias do segmento alimentício no mundo, abre postos de trabalho para todo o Brasil. As oportunidades abrangem diferentes áreas e nível de colocações dentro da empresa. Para se inscrever, é necessário se identificar com o perfil da mesma e atender todos os requisitos mínimos. Veja os cargos e obtenha mais informações.

Nestlé apresenta novas posições de trabalho

A Nestlé, presente em mais de cem países, é popularmente conhecida por seu amplo portfólio de bebidas e alimentos, atendendo milhões de consumidores diariamente, além de possuir produtos de ícone global como o leite Ninho e o Nescafé. Buscando novos colaboradores que se encaixem no perfil da companhia, um novo processo seletivo está sendo realizado.

Veja os cargos oferecidos pela companhia:

Banco de Talentos Pessoa com Deficiência – São Paulo;

Banco de Talentos Jovem Aprendiz – São Paulo;

Banco de Talentos Vagas para Estagiários – São Paulo;

Pessoas com 50 anos ou mais Banco de Talentos – São Paulo;

Inclusão a Profissionais Negros Diversidade – São Paulo;

Analistas Business Intelligence Sênior – Ribeirão Preto;

Analistas de Tecnologia da Informação Sênior – Ribeirão Preto;

Executivos de Vendas Sênior – Belo Horizonte;

Coordenadores de Negócios e Distribuição – Rio de Janeiro;

Assistentes Administrativo PCD Júnior – Cordeirópolis.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Nestlé, os profissionais devem atentar-se às exigências da função que pretendem exercer, além de residir nas cidades onde as vagas estão sendo ofertadas. As inscrições estão sendo feitas de maneira virtual, por meio do site de participação.

