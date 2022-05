NotreDame Intermédica tem vagas de emprego pelo país

A NotreDame, empresa voltada para a medicina de prevenção no país, anuncia vagas novas de emprego ao redor do país. A companhia requer profissionais que atendam aos requisitos das funções ofertadas. Para se candidatar a um dos cargos, confira as informações, a seguir.

NotreDame anuncia oportunidades de emprego

Desde a sua instituição no final da década de 60, o Grupo NotreDame Intermédica já atendeu milhões de pessoas ao redor do país, além de empregar mais de 11 mil colaboradores. Com serviços voltados a medicina de prevenção que vão desde odontologia a planos de saúde, a empresa é uma das mais procuradas no ramo.

Acerca das vagas, a empresa requer profissionais com escolaridade de ensino médio, cursos técnicos e superior nas áreas de Administração, Enfermagem, Recepção, Logística e áreas compatíveis.

A seguir, estão listadas as vagas e regiões, conforme noticiado no Infojobs:

Assistente Administrativo (SP);

Aux. Administrativo (SP);

Aux. de Almoxarifado Farmácia (SP);

Enf. Hospitalar Jr (SP);

Aux. de Enfermagem (SP);

Recep. Hospitalar (SP);

Psicólogo Hosp. (SP);

Aux. de Sala de Exames Diagnósticos (SP);

Aux. de Logística (SP);

Coord. de Radiologia (SP);

Op. de Atendimento (SP);

Téc.de Enfermagem Hospitalar (SP);

Enfermeiro (SP);

Técnico de Enfermagem UTI (SP).

Como se candidatar

Para concorrer às vagas ofertadas pela NotreDame, os profissionais devem observar os requisitos do cargo e realizar sua candidatura no link de participação.

