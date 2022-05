Nova CNH 2022 começa impressão em todo o país; veja como pegar a sua

A partir da próxima quarta-feira (1º de junho), a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH 2022) começará a ser impressa em todo o país, conforme resolução oficial do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A princípio, a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terá muitas novidades. Em primeiro lugar, o novo documento terá mais dispositivos de segurança, a fim de evitar fraudes. Ademais, uma nova repaginação no visual e novas subcategorias de condução serão implementadas.

A resolução que trata da nova carteira de motorista é a de número 886. O texto foi publicado pelo Contran no fim do ano passado.

O que mudará na nova CNH

Antes de mais nada, é válido destacar que o visual da nova Carteira Nacional de Habilitação será remodelado e deixará de ter apenas a cor verde para termos as cores verde e amarela.

Conforme o novo documento oficial (veja abaixo), na parte inferior, o documento terá a inserção da assinatura do motorista logo abaixo da foto, diferente de como é hoje, onde a assinatura fica após a dobra.

Além disso, o documento terá muitas mudanças, como um quadro com silhuetas de veículos que os motoristas estão habilitados a dirigir. A CNH terá, ainda, um quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.

O novo padrão mostrará, ainda, que o condutor está com a Permissão para Dirigir pela identificação da letra “P”, enquanto condutores da CNH definitiva terão a identificação pela letra “D”.

Nova CNH 2022

Por fim, o novo modelo da CNH não terá alterações na validade da habilitação. Sendo assim, o documento continua com prazo de validade de dez anos para condutores com idade inferior a 50 anos, cinco para os condutores de 50 a 69 anos e três anos para quem tem 70 anos ou mais.

Veja o resumo das principais mudanças:

Assinatura na parte inferior da foto do motorista;

Impresso predominantemente nas cores verde e amarelo;

Holograma na parte debaixo do documento;

Nova CNH impressa com tinta fluorescente;

Itens que ficarão visíveis sob luz ultravioleta;

Letra P indicando “Permissão” para documentos temporários e letra D indicando documentos “Definitivos”.

Quadro com silhueta do veículo indicando a categoria da habilitação;

Quadro de observações com informações médicas e profissionais, se for o caso.

CNH 2022

Até o momento, faltando poucos dias para implementação oficial, ainda não esta está claro como acontecerão as definições das novas categorias de habilitação, que substituirão as atuais A, B, C e D.

Segundo informações da resolução 886 do Contran, uma das principais mudanças da nova CNH será a classificação de veículos. A divisão acontecerá em 14 categorias.

Seja como for, a classificação informada acima foi baseada no modelo europeu, que atribui diferentes classificações a condutores de cargas e de pessoas. Todavia, setores ligados à CNH ainda aguardam a definição dessas “subcategorias” para adaptar o treinamento às mudanças.

Em conclusão, a implementação dos novos códigos ainda serão especificados pelo Contran. No entanto, ainda não há uma data definitiva de quando isso deve acontecer.

Troca da carteira de motorista será obrigatória? A troca do documento atual pelo novo não ocorrerá simplesmente pelo fato das mudanças. O novo modelo terá sua implementação de maneira gradativa, através das seguintes situações: Renovação da CNH;

Inclusão de uma categoria;

Troca devido a algum erro entre os dados impressos;

Solicitação da segunda via do documento. Sendo assim, os condutores que tirarem a primeira habilitação após o mês de junho ou ainda for reabilitado já receberá a CNH no novo modelo. Contudo, no que se refere a validade do documento segue inalterado. Veja como funciona: CNH com 10 anos de validade: destinada a condutores com até 50 anos vão renovar sua CNH somente a cada 10 anos;

Carteira com 5 anos de validade: destinada a condutores entre 50 e 70 anos vão precisar renovar sua CNH a cada 5 anos;

Carteira de Habilitação com 3 anos de validade: destinada a condutores com idade superior a 70 anos precisarão renovar sua CNH a cada 3 anos.