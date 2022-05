Novo cartão Nubank libera até 50% de desconto; veja como usar

O Nubank anunciou recentemente o lançamento de seu novo cartão de crédito. Trata-se do cartão Ultravioleta, que oferece uma série de vantagens aos clientes, incluindo as encontradas na categoria Black da ferramenta. Dentre elas, há descontos de compras em empresas parceiras.

Todavia, é importante deixar claro que para aproveitar as ofertas do cartão é necessário pagar uma anuidade mensal no valor de R$ 49. Todavia, os clientes que manterem os gastos mensal de seu cartão em R$ 5 mil ou investirem, no mínimo, R$ 150 mil no Nubank terá a mensalidade isenta. Confira como funciona a seguir.

Vantagens Ultravioleta

Devido a bandeira Mastercard Black, o usuário do cartão Ultravioleta pode ter acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida, proteção de preço e as demais ofertas garantidas com o programa de relacionamento Mastercard Surpreenda.

Além dessas vantagens, o cliente ainda pode receber até 30% de desconto em compras nas lojas parceiras.

Confira quais empresas são essas e qual a porcentagem de desconto em cada uma delas:

C&A: 12% de desconto no site;

Camicado: até 10% de desconto em todas as compras no hotsite;

Casas Bahia: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Centauro: 25% de desconto em camisas de time no site;

Clube do Malte: 50% de desconto no primeiro mês do Beer Pack 4 para assinatura trimestral;

Dasa: até 20% de desconto em vacinas e exames;

Decolar: até 10% de desconto em passagens, hospedagens, pacotes e mais;

Electrolux: até 45% de desconto no Shop Club;

Evino: R$ 50 de desconto na primeira compra e R$ 20 nas próximas;

Extra: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Liquido: 12% de desconto em todo o hotsite da promoção;

LivUp: até 20% de desconto em produtos;

Localiza: 10% de desconto no valor das diárias;

com: 15% de desconto em todo o site;

Mash: 10% de desconto em todo site;

Natura: até 30% de desconto em produtos selecionados;

Netshoes: 15% de desconto em compras na página da parceira;

Ponto: até 25% de desconto em produtos selecionados;

RecargaPay: R$ 10, de desconto na primeira compra no aplicativo;

Renner: até 15% de desconto em compras na página da parceria;

Salomão Zoppi: 25% de desconto em exames;

Shoestock: até R$100 de desconto em compras na página da parceria;

Sociedade da Mesa: 20% de desconto na primeira compra;

Tommy Hilfiger: 20% de desconto mais frete grátis;

Zattini: 10% de desconto em produtos vendidos e enviados pela Zattini.

Qual a diferença entre o cartão padrão e o Nubank Ultravioleta?

O cartão padrão continua igual: sem anuidade, 100% controlado pelo aplicativo. Já o Nubank Ultravioleta foi pensado para quem quer ir além: feito em metal, além de ter benefícios como cashback instantâneo de 1% que não expira e cresce automaticamente 200% do CDI, e todos os benefícios Mastercard Black, como acesso a Salas Vip, Wifi gratuito em qualquer aeroporto e uma série de seguros de viagem.

O Nubank Ultravioleta tem uma mensalidade de R$ 49. Se você gastar pelo menos R$ 5 mil reais por mês no cartão, ou tiver ao menos R$ 150 mil guardados ou investidos entre o Nubank e o Nu invest, essa mensalidade não é cobrada.

Já me cadastrei na lista de interesse, e agora?

“Nós estamos liberando o Nubank Ultravioleta aos poucos, mas não se preocupe que assim que o cartão estiver disponível para o seu cadastro, nós te enviaremos uma comunicação e a opção para solicitar o Ultravioleta aparecerá no seu aplicativo. É importante manter o seu aplicativo sempre atualizado e com as notificações ativadas, para garantir que nossos avisos cheguem corretamente até você”, disse o Nubank.

