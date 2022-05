Considerando a maior competitividade do gás natural nos próximos anos, pode se tornar viável a conexão dos sistemas isolados à malha integrada de forma direta ou indireta (por meio de gasodutos virtuais), destaca o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Novo mercado de gás: balanço de gás natural

Com os aprimoramentos trazidos pelo Novo Mercado de Gás, maiores volumes de produção nacional podem vir a obter viabilidade para venda ao mercado, e novos projetos de demanda podem se viabilizar o Produção líquida adicional estimada pela EPE o Demanda adicional indicada por agentes via INFOGÁS, estimada pela EPE por meio de análise setorial e estimada pelo BNDES no estudo “Gás para o Desenvolvimento”.

Demandas filtradas para até 100km da malha existente. Neste caso, o setor nacional de gás natural pode contar com até 14 MMm³/dia de oferta nacional adicional, e 60 MMm³/d de demanda adicional, com entrada gradual ao longo do decênio, aponta o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

O Novo Mercado de Gás poderá incentivar a conexão dos sistemas via modais rodoviário, ferroviário, hidroviário (GNC ou GNL) e/ou dutoviário, além da viabilização de novos projetos de oferta e demanda.

Panorama do setor de gás natural

Entrada de novos agentes em diversos elos da cadeia;

Terminais de GNL e UPGNs já estão sendo previstos por novos agentes;

Aumento na produção nacional de petróleo e gás natural;

Grandes volumes offshore e numerosos projetos com menores volumes onshore;

Investimentos, empregos, arrecadação (federal, estadual, municipal);

Milhares de empregos na construção, além de empregos especializados na operação;

Complementaridade com as fontes renováveis;

Térmicas a gás natural contribuem com a segurança eletro-energética considerando a necessidade do sistema elétrico brasileiro.

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 ressalta que estamos em um momento de transição no setor de gás natural. Sendo assim, há a necessidade de aprimoramentos na integração com indústria e setor elétrico, além da evolução nos arcabouços estaduais e federal, que influenciam fortemente o setor.

O que mudou com a pandemia causada pelo novo coronavírus?

A implementação de novos projetos dependerá das decisões estratégicas dos produtores de gás natural quanto à monetização dos volumes produzidos.

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, com os efeitos da pandemia, é necessário avançar nas reformas para manter os projetos competitivos no Brasil; muitos deles estão sendo reavaliados frente aos novos condicionantes de demanda e preço.

A oscilação dos preços

Os preços de gás natural no mercado global estão oscilando, e isto está sendo repassado aos consumidores nacionais, porém os combustíveis alternativos também passaram por oscilações de preços, o que pode apresentar desafios à competitividade, analisa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Os produtores podem negociar a construção de infraestruturas conjuntas para aproveitar economias de escala, ou empresas independentes podem construir tais infraestruturas e vender serviços de escoamento e/ou processamento aos produtores. O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 destaca que o BNDES está priorizando linhas de financiamento.