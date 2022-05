Novo Mundo abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Novo Mundo, uma rede de varejos de grande notoriedade no Brasil, abre diversos empregos novos ao redor do país. O grupo busca por profissionais para cumprir os atributos das vagas. Para concretizar sua inscrição, verifique os dados sobre os cargos e suas vagas a seguir.

Novo Mundo abre vagas de emprego pelo país

Existem diversas redes de varejo ao redor do Brasil, e dentre as de maior destaque, está a Novo Mundo. Com mais de 150 lojas disseminadas ao redor do país, a empresa estabeleceu sua supremacia no e-commerce e ainda foi uma das primeiras a realizarem a venda a crediário.

A respeito das vagas, a empresa está ofertando novas oportunidades para nível de escolaridade de ensino médio completo, sem a necessidade de experiência prévia no cargo. Entretanto, conhecimento no pacote office é um diferencial.

Consoante a isto, a empresa ainda oferece benefícios como assistência médica, comissões, vale-transporte e mais.

A seguir, estão listados as vagas e os locais de lotação, conforme descrito pelo site Infojobs:

Consultor de Vendas Internas (Planaltina – DF);

Consultor de Vendas Internas (Planaltina de Goiás – GO);

Consultor de Vendas Internas (Sobradinho – DF);

Consultor de Vendas Internas (Paranoá – DF);

Consultor de Vendas Internas (Formosa – GO).

Como se candidatar às vagas

Aos candidatos interessados em uma das vagas ofertada pela Novo Mundo, os candidatos devem verificar as condições exigidas para as vagas de seu interesse e realizar a sua inscrição no link de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e confira os processos seletivos de recrutamento de diversas empresas em primeira mão.