Novo RG 2022 passa a valer em todo país; veja quando trocar e como tirar o seu

O novo modelo da Carteira de Identidade Nacional, também denominado de RG Digital, está disponível para os cidadãos brasileiros de todos os estados do país.

Antes de mais nada, é importante destacar que o novo RG Digital está confirmado para ser o documento oficial dos brasileiros. Logo, a população precisa tomar conhecimento sobre o novo documento, como por exemplo, informações sobre mudanças, prazos para emissão e onde emitir o seu.

A princípio, o documento foi criado com o objetivo de unificar as principais informações de uma pessoa em um único documento. Para o Governo Federal a mudança do atual modelo da Carteira de Identidade para o novo RG digital é necessário para trazer mais modernidade e segurança para os cidadãos.

Mudança no RG

Primeiramente, o Novo RG Digital brasileiro poderá ser autenticado via QR Code, que funcionará mesmo off-line. Ademais, por permitir a validação eletrônica, o documento é considerado mais seguro e tem o objetivo de diminuir os casos de falsificação.

Um outro fato que chama atenção é o CPF ser considerado o registro principal. Logo, a utilização do número do documento poderá ser feita em certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como em carteira de trabalho, CNH, entre outros.

Ademais, o Novo RG Digital vai servir como passaporte para viagens nos países do Mercosul. A possibilidade é dada por meio da emissão do código MRZ (Machine Readable Zone), estilo padrão internacional.

Qual o prazo para trocar o documento?

Apesar de já estar em vigor, o prazo para os cidadãos trocarem o documento é extenso e todo cidadão terá tempo de sobra para pedir o novo RG, confira:

Crianças de 0 a 12 anos — O RG atual terá validade de 5 anos;

Pessoas de 12 a 60 anos — O RG atual terá validade por 10 anos;

Idosos acima dos 60 anos — O RG atual terá validade por tempo indeterminado.

Como pedir o novo RG digital

Primeiramente, é importante destacar que a emissão do novo RG digital começou desde o dia 1º de março. No entanto, os institutos de identificação dos estados terão um prazo para que se adaptem ao novo documento. Dessa forma, apesar de já estar em vigor, os estados ainda estão o implementando ao sistema. Por outro lado, é importante ressaltar que o novo documento só será emitido pelos cidadãos que já possuem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral ou em outros institutos de identificação. Ademais, a solicitação poderá ser feita por pessoas que tiveram as impressões digitais inseridas na Base de Dados da Identificação Civil Nacional (BDICN). Todavia, inicialmente será necessário instalar o aplicativo do DNI (Documento Nacional de Identidade). Ao abrir a plataforma, o cidadão deverá preencher um pré-cadastro informando o CPF; nome completo, filiação, data de nascimento, e-mail e número de telefone. Por fim, será preciso pedir o documento em um ponto de atendimento, físico ou virtual, disponível. Portanto, a Secretaria de Segurança Pública do Estado vai emitir a carteira. Quais serão as informações do novo RG digital? O novo RG digital terá diversas informações em único documento. Veja: Armas da República Federativa do Brasil, a inscrição “República Federativa do Brasil” e a inscrição “Governo Federal”;

Identificação do ente federativo que emitiu o documento;

Identificação do órgão expedidor;

Número do registro geral nacional;

Nome, a filiação, o sexo, a nacionalidade, o local e a data de nascimento do titular;

Número único da matrícula de nascimento ou de casamento do titular ou, se não houver, resumidamente, a comarca, o cartório, o livro, a folha e o número do registro de nascimento ou casamento;

Fotografia, em proporção ao formato 3×4 cm e a impressão digital do polegar direito do titular;

Assinatura do dirigente do órgão expedidor;

Expressão “Válida em todo o território nacional”;

Data de validade, o local e a data de expedição do documento;

Código de barras bidimensional no padrão QR Code;