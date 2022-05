Novo RG digital já pode ser baixado no celular; veja como fazer

A possibilidade de acessar o RG diretamente pelo celular garante mais praticidade ao cotidiano do cidadão brasileiro, sobretudo porque ter o documento em mãos é de suma importância.

Antes de mais nada, é importante destacar que essa nova opção concedida pelo Governo traz mais facilidade porque o cidadão não precisa estar com o documento físico em mãos, garantindo ainda mais segurança.

Nesse sentido, neste ano de 2022 já é possível realizar o download do RG digital diretamente no seu celular para não ser mais necessário portar o documento físico em mãos. Confira!

Como acessar o seu RG digital

Antes de mais nada, é importante destacar que o RG Digital é um aplicativo oferecido por meio dos Estados para a população. Cada pessoa poderá acessar a versão digital deste documento.

Todavia, é importante destacar que apesar de ser oferecido em vários estados do país, nem todos ainda possuem a versão digital do documento.

Acontece que legislação atual determina que cada estado seja responsável pela emissão do RG. Dessa forma, cada estado possui suas próprias definições, assim como podem liberar ou não a versão digital do documento neste momento.

Atualmente, a ferramenta já está disponível nos estados de Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

A princípio, conheça os estados que oferecem o RG digital e faça o download em seu celular:

Por fim, após instalação do RG Digital, basta que o cidadão clique na opção de adicionar o RG. Após isso, basta apontar a câmera do seu celular no QR Code que está no seu documento e validar a versão digital.

RG Digital é diferente deste novo RG Em primeiro lugar, é considerável destacar que a versão digital do RG é diferente do novo RG que foi recentemente lançado pelo Governo. Acontece que a nova versão começará a sua emissão a partir de 2023 e a exigência acontecerá somente em 2032. Seja como for, essa versão que já pode ser acessada é a versão tradicional do documento e não a nova. Vale lembrar que a maior diferença entre o documento atual e o novo RG é que o novo RG terá como numeração o próprio CPF do cidadão. A emissão do novo RG digital começou desde o dia 1º de março. No entanto, os institutos de identificação dos estados terão um prazo para que se adaptem ao novo documento. Dessa forma, apesar de já estar em vigor, os estados ainda estão o implementando ao sistema.