novos cartões não devem ser entregues para pagamentos de maio

O Governo Federal não conseguirá entregar os novos cartões do Auxílio Brasil a tempo dos pagamentos da sétima rodada do programa. A princípio, conforme o calendário de repasses do benefício, a próxima liberação deve acontecer já na próxima semana. No dia 18 de maio, será a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Informações de bastidores dão conta de que o Governo vem pressionando membros da Caixa Econômica Federal para que o banco produza mais de 18 milhões de novos cartões do Auxílio Brasil. De todo modo, mesmo diante de tamanha pressão, o fato é que o próprio Planalto já admite que a entrega não deverá ser realizada até a próxima semana.

Inicialmente, o plano do Governo Federal era entregar apenas pouco mais de 3,5 milhões de cartões. O objetivo era fabricar os dispositivos apenas para os novos usuários do programa, ou seja, somente aqueles que passaram a fazer parte da folha de pagamentos do benefício desde o último mês de janeiro deste ano.

No entanto, o próprio Governo Federal teria mudado de ideia. Informações do jornal Folha de São Paulo, mostram que membros do Planalto decidiram entregar os dispositivos para todos os usuários que fazem parte do programa, e não apenas os que entraram este ano. Portanto, estamos falando de pouco mais de 18 milhões de pessoas.

Ainda segundo informações da imprensa, o objetivo do Governo Federal é justamente fazer com que a população mais pobre do país esqueça a marca do Bolsa Família, que, na avaliação do Planalto, ainda estaria ligada ao ex-presidente Lula mesmo anos depois da sua saída da Presidência da República.

Impasse com os cartões

No final da última semana, parlamentares do Congresso Nacional decidiram entrar no Tribunal de Contas da União (TCU), contra a substituição de todos os cartões do Auxílio Brasil pelo Governo Federal neste momento.

Os parlamentares alegam que o Planalto poderia estar aplicando um “gasto desnecessário” apenas por “interesse político”. Pelo menos até a publicação deste artigo, membros do poder executivo não responderam à acusação.

O TCU também não se manifestou até aqui. Fato é que a discussão no Tribunal e o impasse envolvendo a criação de um novo gasto com a produção dos cartões podem atrasar a entrega.

Auxílio Brasil

O Governo Federal iniciou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro do ano passado. Desde então, estima-se que pouco mais de 3,5 milhões de pessoas tenham entrado no programa social.

Dados do Ministério da Cidadania apontam que pouco mais de 18 milhões de brasileiros receberam o dinheiro do benefício no último mês de abril. A pasta garante que ninguém recebeu menos de R$ 400 nas últimas semanas.

Além de fazer parte do Cadúnico, o usuário que deseja fazer parte do Auxílio Brasil também precisa se encaixar nas regras de limite de renda. Além disso, também é preciso esperar até o momento em que o Ministério da Cidadania selecione os nomes dos usuários.