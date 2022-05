Nubank agora tem pagamento com cartão sem maquininha

O Nubank anunciou hoje (19), que seus clientes pessoa jurídica poderão aceitar pagamentos com cartões sem necessidade de um terminal. Essa é uma estratégia do banco digital para ampliar iniciativas de conquista de pequenos e médios empreendedores.

Além disso, na última sexta-feira (13), a Nubank apresentou o lançamento da “NuNiver”. Esta é uma coleção que reúne alguns dos produtos mais pedidos pelos clientes nas redes sociais e da comunidade digital NuCommunity. A iniciativa foi tomada em comemoração ao aniversário de nove anos da empresa.

Ao todo, são quatro novos produtos, incluindo óculos escuros, garrafinha, jaqueta e um pack com vários pins e adesivos da empresa. Onde os preços variam de R$ 35 a R$ 289. Todos os itens são limitados e estão disponíveis na Loja do Nubank desde segunda-feira (16).

Lançamento “Nuniver”

O Nubank informa que, todo o lucro obtido nas vendas da coleção será repassado para o Instituto Nu. Este é um projeto que tem como principal objetivo dar visibilidade a projetos criados por pessoas da favela. Além de desburocratizar o acesso ao investimento privado. De acordo com a fintech, a ideia da iniciativa é incentivar projetos das periferias brasileiras, reduzir a desigualdade e promover a inclusão financeira.

De acordo com a instituição, o projeto deve atuar na educação para empregabilidade, empreendedorismo e inovação digital, e o lema da iniciativa é “pelo corre de quem sempre foi correria”. Assim, a missão do Instituto Nu é potencializar um impacto social positivo e trabalhar ao lado de criadores, empreendedores e lideranças das periferias.

De acordo com Isabela Abbes, diretora de marca do Nubank, os itens foram pensados como “resultado de uma escuta ativa da empresa com os seus clientes”. “Quisemos retribuir o engajamento com inúmeros pedidos que vários clientes nos fizeram ao longo desses anos”, afirma.

A “lojinha do Nu“, como é chamada pela empresa, foi lançada no ano passado e reúne vários itens que podem ser adquiridos pelos clientes. Além disso, todo o valor arrecadado é enviado para projetos ou organizações sem fins lucrativos parceiros. Na loja estão disponíveis o porta-cartão do Nubank e o ursinho de pelúcia TED, que foi lançado em 2019.

Pagamento por aproximação do Nubank

A ideia de pagamentos com cartões sem necessidade de um terminal permite que dispositivos eletrônicos com sistema operacional Android e tecnologia NFC, processem pagamentos por aproximação com cartões de débito ou crédito. Para isso, basta apenas usar uma a plataforma de processamento de pagamentos da fintech Zoop.

De acordo com a instituição, as taxas cobradas dos lojistas pelo serviço variam de 3,19% a 12,49%. Isso é um bom sinal, já que a faixa de preços cobrada pelos rivais oscila entre 4,99% a 22,59%, respectivamente.

Enquanto o Nubank segue ampliando fortemente sua base de clientes de varejo, essa que em março chegou a cerca de 60 milhões, a fintech tem ampliado a prateleira de produtos para pequenos negócios, à medida que busca novas fontes de receitas. No fim de março, o banco tinha 1,6 milhão de clientes PJ, alta de 167% em 12 meses.