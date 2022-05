Nubank é aceito no Samsung Pay; Entenda a novidade

Desde o dia 10 de maio de 2022, os usuários do Nubank que possuem aparelhos Samsung podem fazer pagamentos com qualquer cartão do banco digital utilizando o Samsung Pay. Vale informar que ao utilizar a carteira digital da Samsung é possível acumular pontos no programa de fidelidade da empresa.

O Nubank ainda informou que os usuários que cadastrarem seus cantores até o dia 10 de agosto de 2022 podem ganhar até 3 mil pontos no Samsung Rewards (os pontos são válidos por seis meses). De acordo com a Samsung, os pontos acumulados no programa de fidelidade podem ser trocados por diversos produtos e serviços.

Assim como todas as funcionalidades disponibilizadas pelo Nubank, a opção está sendo liberada aos poucos para sua base de clientes. Sendo assim, caso ela ainda não tenha aparecido no aplicativo será preciso aguardar um pouco.

O Nubank ainda informou que as transações feitas por meio do Samsung Pay terão um limite diario. “Segurança é uma prioridade no Nubank. Por isso, implementamos um limite diário no valor de R$ 3 mil para transações por meio de carteiras digitais, tanto no débito quanto no crédito, adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes”, disse.

Saiba como cadastrar o cartão Nubank na carteira digital

Para cadastrar o cartão do Nubank no Samsung Pay é preciso abrir o aplicativo do banco digital e clicar em “Meus cartões”. Desta forma o usuário será direcionado para outra tela, onde deve selecionar um cartão físico ou virtual e clicar em “Confirurar”.

Em seguida, deve aparecer para o cliente Nubank a opção de cadastrar o cartão em um novo serviço de pagamento. Sendo assim, o usuário deve escolher a opção “Samsung Pay”. Por fim, basta clicar em “Adicionar ao Samsung Pay”, digitar a senha de acesso e seguir as instruções indicadas na tela.

Saiba mais sobre o Samsung Pay

O Samsung Pay é uma carteira digital exclusiva para usuários de aparelhos Samsung. De acordo com a empresa, atualmente mais de 50 aparelhos são compatíveis com a carteira digital, sendo assim, é possível fazer pagamentos por aproximação com segurança e facilidade. No site da Samsung os usuários podem conferir quais aparelhos são compatíveis com a função.

De acordo com a Samsung, os usuários podem cadastrar até 10 cartões em sua carteira de pagamentos. Sendo assim, é possível cadastrar tanto o cartão PF do Nubank, quanto o cartão PJ e adquirir pontos nos dois cadastros.

“Com a carteira digital Samsung Pay, é possível fazer pagamentos apenas aproximando os dispositivos da maquininha, sem precisar de contato com outra pessoa, usando seu aparelho de celular ou smartwatch (relógio inteligente, em tradução livre)”, explica o Nubank em seu blog.

Segundo o banco digital Nubank, fazer pagamentos utilizando o Samsung Pay é muito simples. Para isso, basta abrir o aplicativo da Samsung, escolher o cartão de pagamento desejado e inserir o código de acesso (que pode ser impressão digital ou PIN) e aproximar o aparelho da maquininha. Vale lembrar que o meio de pagamento funciona em qualquer estabelecimento com tecnologia NFC e MST.