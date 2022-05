Nubank: É possível alterar a senha do aplicativo. Veja como

A mudança de senha do aplicativo do Nubank é simples, segura e pode ser realizada tanto para os sistemas operacionais Android como iOS, em poucos segundos. A princípio, o procedimento básico pode ser feito em duas etapas: recuperando o código que talvez tenha esquecido ou apenas realizando a alteração no app se você ainda estiver cadastrado.

Antes de mais nada, é importante deixar claro que o acesso com a senha é fundamental para realizar procedimentos na conta bancária como transferências, pagamentos e receber depósitos. Por isso, assim como a senha do seu cartão de crédito/débito, mantenha sempre em sigilo a senha do acesso ao aplicativo do Nubank.

Como mudar a senha do aplicativo do Nubank se eu perder meu código?

Abra o aplicativo do Nubank e na tela de login, toque em “entrar na minha conta”. Digite o seu CPF no local indicado e em seguida vá para “continuar”. Após fazer isso, clique em “esqueci em minha senha” e o aplicativo vai lhe enviar um link de recuperação da senha para o e-mail.

Agora, volte até o seu aplicativo e após abrir o e-mail que recebeu em sua caixa de entrada, toque sobre a mensagem que foi enviada pelo Nubank. Uma vez que realizou isso, pressione no botão de “alterar senha”.

O link irá lhe direcionar para uma nova página e em seguida, você deve digitar uma nova senha de acesso.

Para confirmar a ação, você deverá digitar uma nova vez outra senha. Para finalizar, toque em redefinir senha para confirmar o seu novo meio de acesso. A dica é definir uma senha que seja forte, através de uma combinação de letras, números e símbolos.

Como mudar a senha para quem tem acesso ao código?

Após entrar no aplicativo do Nubank, toque no ícone de pessoa, que está localizado na parte esquerda do topo da tela. No seu perfil, toque em “Meus dados”. Agora vá em “alterar senha de acesso” e em seguida digite a senha atual no retângulo, para então “definir uma nova senha”.

A nova senha deverá ser digitada duas vezes, para após isso aperte em “Mudar” e altere o seu código de acesso do aplicativo do Nubank. Viu como além de rápido, esse processo também é muito seguro?

Vantagens de ter uma conta digital no Nubank

Entre as principais vantagens de ter uma conta digital no Nubank, talvez a que passe mais segurança aos seus usuários é justamente o fato de que o “roxinho” se tornou o banco digital com o maior número de clientes no Brasil. A fintech está evoluindo e já partiu também para o México e Colômbia, tendo recentemente lançado a sua rodada de ações na NYSE.

Logo, trata-se de um banco digital que permite aos seus clientes realizar investimentos a partir de R$ 1, além de opções tanto na renda fixa através de seus CDIs como também na renda variável, pela sua plataforma integrada Nu Invest. Com essas inovações o Nubank se tornou um dos maiores bancos do Brasil nos últimos anos.