Nubank: É possível criar cartões virtuais diretamente no aplicativo; veja como

Clientes do Nubank podem ter mais de um cartão virtual ao mesmo tempo. A fintech liberou essa possibilidade no fim do ano passado com o objetivo de descomplicar a vida financeira dos usuários em busca de mais praticidade e segurança.

Cartão virtual Nubank

O cartão virtual Nubank foi lançado em 2017 com intuito de trazer mais controle para os clientes. Atualmente, é possível que o cliente tenha mais de dois cartões simultaneamente, mas a liberação vem sendo feita aos poucos.

Segundo a instituição financeira, a possibilidade de vários cartões é para permitir que os clientes tenham uma ferramenta para cada finalidade. Desta forma, é possível destinar um para alimentação e para lazer, por exemplo. O objetivo é oferecer uma organização financeira maior.

Além disso, os cartões virtuais podem ser vantajosos quando as fraudes e vazamento de dados em casos de clonagem de ferramentas. No mais, o Nubank aprova a novidade de maneira gradual para evitar que o cliente se sobrecarregue.

Como criar o cartão virtual

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá na aba “Meus cartões”; Depois disso, selecione “criar cartão virtual”; Selecione a opção “criar cartão virtual”; e Nomeei o seu cartão para finalizar.

Com o cartão já pronto, você pode destiná-la para o quiser. É comum que os clientes façam compras online em sites e aplicativos com uma ferramenta específica.

Vale ressaltar que o cartão virtual funciona como um cartão de crédito ou débito. Como qualquer outro ele possui um número, data de validade e o código de segurança. O limite é o mesmo do cartão físico.

Saiba como aumentar o limite do seu cartão

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados no país, uma vez que a ferramenta possui condições vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero. Porém, quando liberado é possível que o usuário não fique satisfeito com o limite concedido.

Acontece que a fintech utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada pessoa vai receber de limite. Neste sentido, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Saiba como aumentar o limite do seu cartão:

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.