O Nubank vem inovando no mercado financeiro, deve-se lembrar que o mesmo veio com a missão de simplificar e revolucionar os serviços financeiros no Brasil. A fintech iniciou seus trabalhos em 2013 com um cartão de crédito sem anuidade ou taxas escondidas, e logo depois vieram novos produtos e serviços. Hoje, a empresa tem autorização para operar como instituição de pagamento e instituição financeira. Mas, afinal, o Nubank é um banco?

O Nubank é popularmente conhecido como um banco digital independente. Mas na verdade, a empresa pode ser considerada muito mais do que isso. O Nubank é uma plataforma de serviços digitais, mas ao mesmo tempo ele pode ser denominado como uma fintech, uma instituição financeira e uma instituição de pagamento.

O que é uma fintech?

O termo foi criado a partir da junção das palavras em inglês “financial” (financeiro) e “technology” (tecnologia). Em resumo, fintechs são empresas que utilizam a tecnologia para introduzir inovações no mercado financeiro, e oferecem serviços exclusivamente em plataformas e canais digitais.

O Nubank é uma fintech porque surgiu em um ambiente 100% digital, e usa a tecnologia e o design para devolver às pessoas o controle sobre suas vidas financeiras. Em outras palavras, esse termo tem a ver com o modelo de negócios do Nubank.

A fintech busca desburocratizar o mercado e oferecer soluções simples por meio da tecnologia. Deste modo, otimizando serviços e deixando de repassar custos operacionais da empresa para nossos clientes. O Nubank já ajudou seus clientes a economizar mais de R$ 21 bilhões em taxas abusivas e anuidades.

Por que o Nubank é uma instituição de pagamento e financeira?

As classificações de instituição financeira ou de pagamento estão conectadas às autorizações fornecidas pelo regulador, neste caso o Banco Central do Brasil. Elas têm a ver com os produtos e serviços que a empresa pode oferecer.

Em 2013, quando o cartão de crédito do Nubank foi lançado, a empresa tinha autorização para atuar como instituição de pagamento. O Banco Central define como instituição de pagamento uma empresa que permite serviços de compra, venda e de movimentação de recursos pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro, mas sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes.

Foi em 2018 que o Nubank ampliou sua atuação e recebeu autorização para ser também uma instituição financeira. A instituição financeira é aquela que pode receber, fazer as transações ou a aplicação de dinheiro, em reais ou qualquer outra moeda estrangeira. Ela também pode guardar os valores que pertencem a pessoas, empresas, instituições etc.

Isto significa que a fintech é a ponte entre clientes e serviços do mercado financeiro.As instituições financeiras são sempre supervisionadas pelo Banco Central, e seguem as regulações do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Dada essas circunstâncias, o Nubank tem produtos como o empréstimo pessoal e fundos de investimentos.

Qual é a diferença entre um banco e uma instituição financeira?

Ambos são regulamentados e fiscalizados pelo Banco Central, mas as instituições financeiras são um gênero, enquanto os bancos são a espécie. Em outras palavras, um banco é uma instituição financeira, mas uma instituição financeira nem sempre é um banco.

Bancos são instituições financeiras especializadas em guardar o dinheiro das pessoas e fornecer serviços financeiros como saques, empréstimos e investimentos aos seus clientes. Os chamados bancos digitais, como o Nubank, fornecem uma estrutura 100% online e de fácil acesso, enquanto os bancos tradicionais, por mais que tenham internet banking e possam ser considerados digitalizados, seguem com uma estrutura física para a oferta de serviços.