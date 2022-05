Nubank está dando R$ 400 aos clientes pelo seu aniversário?

Todos os dias vemos notícias sobre novos golpes virtuais circulando na internet. Recentemente, um golpe envolvendo o banco digital Nubank tem chamado a atenção. Os criminosos tem se passado pela fintech e afirmam que o Nubank estaria enviando um PIX de R$ 400 para quem respondesse um questionário.

Ao cair em golpes virtuais, o recomendado é bloquear os cartões de crédito e débito, bem como carteiras virtuais de pagamento e quaisquer outros serviços financeiros. Isso deve evitar que estragos maiores sejam feitos. Em seguida, é preciso acionar a polícia e realizar um boletim de ocorrência.

Além das medidas citadas acima, é recomendado que as vítimas avisem suas famílias e conhecidos sobre o golpe. Essa atitude pode evitar que eles acabem enviando quantias em dinheiro ou informações pessoais aos criminosos.

Saiba mais sobre os crimes virtuais

De acordo com um levantamento realizado pelo Serasa Experian, no início de 2021 os cidadãos brasileiros sofreram 1 tentativa de fraude a cada 8 segundos. Sendo assim, foram contabilizados cerca de 1,9 milhão de ataques no primeiro semestre do ano.

O crime virtual que vem sendo bastante utilizado por golpistas, principalmente envolvendo grandes bancos digitais como o Nubank, são sites falsos criados para obter informações pessoais. Nesses casos, as próprias vítimas acabam fornecendo informações para os criminosos sem perceber, podendo sofrer prejuízos financeiros ou ter o WhatsApp clonado.

Outra prática de crime virtual muito comum é conhecida como “ransomware”, onde hackers roubam ou criptografam dados pessoais de internautas e cobram valores em dinheiro para que essas informações não sejam vazadas ou apagadas. Além de pessoas físicas, essa prática é bastante recorrente com empresas.

O golpe virtual envolvendo o Nubank

O golpe da vez, envolvendo o banco digital Nubank é inspirado nas campanhas de estudo online da fintech. Nesse sentido, os criminosos se passam pelo Nubank enviando um formulário para ser preenchido e neste momento, roubam dados pessoais dos usuários.

A mensagem que vem sendo espalhada por WhatsApp junto com o link diz: “Aniversário Nu! Responda e Ganhe um PIX! nubanck.ru NOVO BÔNUS NU! Participe e receba R$400 reais via PIX agora mesmo! Aproveite antes que acabe!”. Vale ressaltar que este mesmo golpe já vem sendo aplicado há algum tempo.

Assim que o link é acessado os usuários são direcionados para um quiz e precisam responder algumas perguntas. Após responder as questões, o site solicita que o link seja enviado para outros contatos do WhatsApp. Desse modo, o aparelho da vítima pode ficar vulnerável a fraudes.

Ao acessar esse tipo de fonte é importante sempre conferir os canais oficiais do Nubank, pois se a informação fosse real, ela seria divulgada pelo banco digital. Ademais, é importante desconfiar de campanhas com erros gramaticais e sites com domínios internacionais.

O Nubank ainda informa em seu blog que quase 90% das mensagens falsas circulando no Brasil foram disseminadas via WhatsApp. Sendo assim, é importante estar atento e sempre desconfiar de propostas que pareçam extremamente vantajosas, como um PIX de R$ 400, mesmo que elas venham de amigos próximos ou até familiares, já que estes podem ter sido vítimas de golpes.